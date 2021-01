Serena Bortone torna in tv dopo il Covid: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Serena Bortone tornerà presto in tv con il suo programma Oggi è un altro giorno: la conduttrice infatti ha annunciato su Instagram di essere risultata negativa agli ultimi test, per la gioia di tutti i suoi fan.

Dopo uno dei tamponi di controllo effettuati con frequenza a causa del suo lavoro, la Bortone era risultata positiva, annunciando sui social che sarebbe rimasta per qualche tempo lontana dagli studi televisivi. Nonostante questo aveva deciso di continuare la conduzione di Oggi è un altro giorno, continuando a intervistare i suoi ospiti in collegamento da casa, come aveva fatto già qualche mese fa Carlo Conti, risultato positivo al Covid mentre era impegnato con l’ultima edizione di Tale e Quale Show.

Ad aiutarla in questa nuova esperienza Gigi Marzullo, che si è prestato a fare da padrone di casa in studio, mentre la conduttrice era nella sua abitazione in isolamento. Nonostante la situazione complicata la Bortone comunque non si è tirata indietro, e ha accolto la sfida, continuando a presentare Oggi è un altro giorno, uno show di grande successo, amatissimo dai telespettatori.

Adesso, per la gioia di tutti i fan, Serena Bortone ha annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale il suo ritorno sul piccolo schermo già lunedì 25 gennaio:

Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò. Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi difficoltà della vita.

La conduttrice ha voluto ringraziare il suo pubblico per tutto l’affetto ricevuto in questo periodo, che le è stato accanto tramite i numerosi messaggi di sostegno sui social. Anche nel suo ultimo post i suoi follower hanno mostrato tutto il loro supporto: “L’importante è che adesso stai bene, tantissimi italiani si sentono persi senza la sua bellissima trasmissione!!”, ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato “Che bella persona sei!!! Sono contenta che tu sia tornata negativa e che, come mi pare tu faccia spesso con ogni istante di vita, abbia colto qualche segnale di insegnamento e di scoperta anche da questo”.