Oggi è un altro giorno, Martina Colombari: i suoi amori e il ricordo di Frizzi

Martina Colombari al top e mamma dolcissima su Instagram

Bellissima e radiosa come non mai, Martina Colombari è tornata in televisione come ospite nel salottino di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone. Nel corso della lunga chiacchierata, la splendida attrice e showgirl si è raccontata a tutto tondo, tra ricordi della sua brillante carriera e aneddoti sulla sua vita privata.

Con la Bortone in collegamento da casa, dove è costretta a causa della sua positività al Covid, l’intervista ha toccato molti argomenti interessanti. Martina Colombari ha rivissuto la grande emozione del suo esordio nel mondo dello spettacolo, quando nel 1991 è stata eletta Miss Italia. All’epoca, il concorso era condotto da Fabrizio Frizzi, e proprio a lui è andato un dolcissimo pensiero: “Me lo ricordo come la persona più gentile, più semplice, più umana al mondo. Era come l’amico della porta accanto. Con noi ragazze a Miss Italia è sempre stato meraviglioso. Ogni volta è bello pensare a lui” – ha svelato la Colombari.

In quel periodo, ancora giovanissima, ha conosciuto Alberto Tomba. Tra i due è nata una relazione bellissima, che ha fatto sognare migliaia di persone: “Con lui è stata una favola da rotocalco, ma il nostro amore è stato vero” – ha raccontato Martina – “Siamo stati insieme 3 anni. Poi non ci siamo più visti, però ogni tanto ci messaggiamo“. Solo alcuni anni dopo l’attrice ha incontrato l’uomo della sua vita, il calciatore Alessandro “Billy” Costacurta. La coppia è convolata a nozze nel 2004, con una cerimonia da sogno.

“Lui mi puntava da un po’ di tempo” – ha confessato la Colombari, in merito all’inizio della sua storia d’amore con Costacurta. “In quel periodo conducevo una trasmissione chiamata Super. Lui, quando andava in ritiro con il Milan, mi vedeva in tv e ha scoperto che un suo amico mi conosceva”. Dopo essere riuscito a parlare con Martina mediante un trucchetto, i due sono finalmente riusciti a vedersi: “Ci siamo incontrati ad una cena, è stato colpo di fulmine. Ci siamo quasi subito fidanzati. Ho capito che era l’uomo giusto dopo un annetto”. E per lui, l’attrice ha solo parole splendide: “È il marito, il papà e l’amico ideale“.

Martina e Alessandro hanno ben presto allargato la famiglia. Solo pochi mesi dopo il loro matrimonio, è nato il loro unico figlio Achille. Sul suo ruolo in casa, la Colombari si è sbilanciata un po’: “Sono una classica mamma italiana, cerco di fare del mio meglio. Ho sicuramente fatto degli errori ma ho capito che non ha senso avere dei sensi di colpa. I nostri figlio sono per una parte quello che siamo noi e per il resto sono genetica. Tu li prendi per mano, ma a un certo punto devono volare da soli“.