IPA

Non mancano mai le sorprese quando si guarda un programma di Stefano De Martino. Il conduttore ha fatto della spontaneità il proprio marchio di fabbrica, il che lo ha aiutato moltissimo nella sua carriera. Grande parlantina e capacità d’improvvisazione, come ha dimostrato a Stasera tutto è possibile e Affari Tuoi. Per questo c’è grande curiosità per il suo Festival di Sanremo. Nel corso della puntata del “gioco dei pacchi” di venerdì 15 maggio si è addirittura trasformato in un cantante. E non uno qualsiasi, un neomelodico.

Una passione per la musica neomelodica

La puntata di Affari Tuoi del 15 maggio è iniziata in maniera decisamente divertente. Il concorrente selezionato è stato Giuseppe, dal Molise, che ha pescato il pacco numero 8. Al suo fianco suo fratello, che ha definito così, con estremo calore: “Che dire, è un fratello”. Stefano De Martino ha poi notato il suo particolare papillon, realizzato in legno. Herbert, incuriosito dalla scelta, gli ha chiesto come lo lavasse: “Così, lo spazzolo”. Immediata la battuta del padrone di casa: “Ha così anche le mutande”.

Il clima cameratesco ha messo subito a proprio agio il concorrente, che tutti gli altri “pacchisti” hanno in simpatia. Un bel po’, infatti, gli hanno augurato tanta fortuna prima di aprire la propria scatola. I fratelli hanno poi scelto le Marche, dando la parola a Sofia, che nella vita fa la cantante. Il presentatore ne ha approfittato per chiedere a Giuseppe quale fosse la sua canzone preferita. Lui ha però ammesso d’amare solo il mondo neomelodico, mettendo in imbarazzo la collega “pacchista”.

Scivola quel jeans

Sofia ha tutt’altro repertorio. Herbert Ballerina ha infatti spiegato che è una rocker. Di neomelodico non s’intende proprio e, venendo da Fermo, non ha la minima idea di cosa sia Scivola quel jeans. E stato proprio questo infatti il titolo indicato dal concorrente, su spinta del presentatore. Il brano, di Raffaello, ha però una sua grande notorietà prevalentemente in quel di Napoli. Non mancano però all’appello altre regioni, come Molise, Calabria e Sicilia.

In un tempo in cui il neomelodico era particolarmente ghettizzato, Scivola quel jeans è stata una sorta di hit in un “mercato parallelo”. Herbert si è subito divertito, suggerendo che Stefano conoscesse bene la canzone. Lui ha negato fortemente, salvo poi iniziare a cantare divertito mentre sbirciava nel pacco della concorrente. Ha tenuto il tempo, poi ha raggiunto il centro dello studio, esaltando il pubblico. Non si è limitato poi a poche parole, cantando svariate frasi e spingendo anche lo stesso Giuseppe a fare lo stesso. Una scena destinata a restare impressa nella sua storia televisiva personale.