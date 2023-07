Fiordaliso operata d’urgenza: le condizioni e la foto su Instagram

Fonte: IPA Marina Fiordaliso, come sta dopo l'operazione d'urgenza

Marina Fiordaliso è stata operata d’urgenza nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio per una peritonite. Ad averlo riferito è stata lei stessa mediante un post su Instagram, condividendo uno scatto dall’ospedale. La cantante ha scelto di tranquillizzare i suoi fan. “Non preoccupatevi, torno presto”, ha specificato sui social, dopo aver annunciato da poco il suo tour.

Fiordaliso operata d’urgenza: l’annuncio della cantante su Instagram

“Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla”, così la cantante ha condiviso la brutta avventura su Instagram, riportando quanto successo e le sue condizioni. Problemi di salute per Fiordaliso, che ha spiegato di avere avuto una peritonite: tempestivo l’intervento, dal momento in cui è stata operata già nelle scorse ore.

Oltre a Instagram, Fiordaliso ha scritto anche su Twitter, dove ha confermato la sua solita tempra, oltre che la sua magnifica ironia, l’arma che da sempre permette a tutti noi di scacciare via le tensioni. “Non mollo nemmeno morta”. Nella foto pubblicata su Instagram la possiamo vedere con la mascherina: una brutta avventura, che, per fortuna, si è risolta nel migliore dei modi, come ha confermato lei stessa sui social. “L’importante è che sto bene ora”, ha aggiunto nel messaggio, rassicurando i suoi fan e i tanti amici vip che hanno subito commentato il post.

Il sostegno dei Vip su Instagram

Non è mancato il supporto dell’amica Rita Dalla Chiesa: “Fiorda, un abbraccio, certo che sarebbe stato meglio un sushi insieme”. A lei si è aggiunto anche Marco Carta, che ha avuto lo stesso problema di salute. “È successo anche a me! Vedrai che ti rimetterai presto”. Non solo. Anche Rita Pavone si è dimostrata vicina a Fiordaliso, augurandole una pronta guarigione. Le è arrivato l’affetto di Patrizia Pellegrino, che ha voluto sincerarsi delle sue condizioni di salute attuali. “Sei in ripresa?”, ha scritto.

Alla lunga lista di amici vip che hanno scritto a Fiordaliso troviamo Pupo, che le ha riservato parole di grande sostegno. “Buongiorno Marina, che spavento mi hai fatto prendere! Meno male che hai risolto e ti stai già riprendendo. Io, Anna e Patricia ti abbracciamo forte forte e ti rivogliamo rivedere al più presto sul palco. Il luogo della nostra vita”.

Il tour di Fiordaliso

Proprio come è successo a Piero Pelù, che ha dovuto annunciare uno stop ai concerti a causa di motivi di salute (uno shock acustico), ci si chiede cosa accadrà al tour della cantante. Sono diversi gli eventi in programma, e naturalmente i fan le hanno già chiesto su Twitter come proseguirà il tour. Per tutto lo Stivale, infatti, sono previsti numerosi appuntamenti musicali, con il FiordalisoLive2023. Saranno annullati?

La domanda è questa e, al netto di tutto, ovvero della ripresa e della fase di degenza che segue dopo un’operazione, l’artista non ha intenzione di mollare, e lo ha fatto sapere sui social. Fiordaliso è da sempre una forza della natura, e la sua ironia le sarà d’aiuto in questi momenti difficili. E noi ci uniamo al coro di Laura Pausini: “Fiorda, ti mando un sacco di baci e abbracci, tu sei forte”.