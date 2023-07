Fiordaliso di nuovo al pronto soccorso: ha avuto una ricaduta

Fonte: IPA Fiordaliso ancora in ospedale, nuova operazione per al cantante

Fiordaliso è nuovamente in ospedale e i fan non potrebbero essere più preoccupati per le sue condizioni di salute. Questo è un periodo tutt’altro che semplice per la celebre cantante, che aveva da poco salutato un letto d’ospedale.

Purtroppo si è ritrovata a sfruttare il suo account Instagram per documentare una nuova condizione sofferente. Si è fotografata nuovamente in un letto ospedaliero, dove il personale si sta prendendo cura di lei. Le cose però non finiscono qui, dal momento che potrebbe essere costretta a subire un nuovo intervento d’urgenza.

Cos’è successo a Fiordaliso

Un luglio davvero terrificante per Fiordaliso, fotografatasi in un letto d’ospedale a causa di una peritonite. La cantante è stata operata d’urgenza, per evitare ulteriori complicanze che avrebbero potuto compromettere il suo stato di salute in maniera ancor più seria.

Per quanto abbattuta, ha mostrato il suo animo combattivo. Su Twitter ha infatti scritto: “Non mollo nemmeno morta”. Parole che hanno ridato speranza ai suoi fan, che non hanno di certo fatto mancare il loro supporto.

Aveva promesso di tornare presto e così è stato, ma una ricaduta l’ha rispedita al punto di partenza. Avrebbe dovuto riposare, e tanto, così da riprendersi in maniera integrale, ma non le è stato possibile.

Come sta Fiordaliso: ancora in ospedale

A distanza di 13 giorni dal primo ricovero, Fiordaliso è nuovamente in ospedale. Ecco le parole scritte dalla cantante in un post Instagram, con tanto di foto che la vede rattristata, con indosso una mascherina e l’ago per le flebo nel braccio.

“Sono di nuovo al pronto soccorso. Ho avuto una ricaduta. Mi ricoverano e forse mi rioperano. Andiamoa vanti. Ne usciremo prima o poi”. L’amarezza non manca ma lo spirito è quello combattivo di sempre.

L’artista 67enne è stata inondata dall’affetto dei fan e anche da quello di molti colleghi. Tra i commenti al suo post spicca quello di Laura Pausini ad esempio: “Fiorda mia. Forza! Un abbraccio fortissimo”. Hanno scritto un pensiero anche Valerio Scanu, Paola Iezzi e non solo.

Tutti pronti a darle supporto, mentre lei tenta di trovare conforto nei social, che le consentono tanto di sfogarsi, quanto di aggiornare chi le vuole bene. Non solo Instagram, anche Twitter, dove ha pubblicato uno sfogo un po’ più duro: “Posso dirvi anche basta? Ma basta! Che anno terribile per me”.

Stupisce vedere poco sotto il post del 10 luglio, quello dedicato al personale medico che le era stato accanto in quella terribile esperienza: “E poi c’è chi di mestiere ti salva la vita. Grazie a tutto il personale del San Carlo di Nancy di Roma. Ancora una settimana di riposo forzato. La lupa tornerà dal 18 luglio. Vi aspetto a Forlì”.

Era in piedi e sembrava decisamente più in forze in quello scatto. Stava addirittura programmando il suo atteso ritorno sul palco. Nulla di tutto ciò accadrà, purtroppo, non a stretto giro.

Ora resta da capire se sarà davvero necessaria una nuova operazione. In seguito, c’è da crederlo, dovrà riposare e non poco. È possibile che i medici le consiglino un’estate molto calma, al riparo da sforzi eccessivi. Nel frattempo fanno tutti il tifo per lei.