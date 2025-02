Chi era Kim Sae-ron, l’attrice di Netflix morta a 24 anni

Fonte: Getty Images L'attrice Kim Sae-ron

L’attrice sudcoreana Kim Sae-ron è morta a soli 24 anni in circostanze ancora da chiarire. L’artista era celebre per i suoi ruoli da baby star in A Brand New Life (2009) e L’uomo che veniva dal nulla (2010), il film sudcoreano di maggior incasso di quell’anno. Due anni fa si era ritirata dalle scene in seguito a una condanna per guida in stato di ebbrezza.

Chi era Kim Sae-ron, la carriera e il ritiro dalle scene

Nata nel 2000 a Seoul, Kim Sae-ron ha iniziato prima come baby modella per poi iniziare la carriera da attrice ad appena 9 anni. È stata una delle più giovani interpreti a essere invitate al Festival di Cannes per il suo ruolo in A Brand New Life – nel quale interpretata una ragazza abbandonata in un orfanotrofio –, film diretto da Ounie Lecomte, che l’ha resa celebre anche in Europa.

Dopo il successo di quel film, ha recitato, tra gli altri, anche in The Man from Nowhere (2010), The Neighbors (2012) e A Girl at My Door (2014). Nella sua filmografia figurano anche Snowy Road (2015) e The Villagers (2018) e la serie televisiva Mirror of the Witch (2016).

Il suo ultimo ruolo è stato nel 2023, nel K-drama di Netflix Bloodhounds, che racconta la storia di un giovane pugile che si allea con un delinquente e un usuraio per combattere un’organizzazione di strozzini. Dopo questa esperienza lavorativa la sua carriera si è interrotta bruscamente. Nell’aprile 2023, infatti, un tribunale di Seul ha riconosciuto Kim Sae-ron colpevole di guida in stato di ebbrezza per un incidente automobilistico dell’anno precedente: si era schiantata con la sua auto contro un guardrail e un generatore di energia, interrompendo l’elettricità a una sessantina di negozi della zona per quasi tre ore. L’attrice aveva evitato il carcere, ma aveva dovuto pagare una multa di 20 milioni di won (circa 13 mila euro).

Dopo questo episodio Kim Sae-ron aveva scelto di allontanarsi dai riflettori, ritirandosi anche dalla serie drammatica Trolley a cui stava lavorando. L’anno dopo aveva cercato di tornare a recitare con un ruolo in uno spettacolo teatrale nel 2024, ma in seguito alle polemiche ha abbandonato per problemi di salute mentale, ha riferito l’agenzia Yonhap.

Pare che l’incidente abbia influenzato non solo sulla sua carriera, ma anche sulle sue finanze: tutti i suoi risparmi sarebbero stati utilizzati per pagare le spese legali, tanto da portarla ad accettare un lavoro part time per mantenersi.

Le circostanze della morte ancora da chiarire

La polizia ha riferito all’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap che la giovane attrice è stata trovata priva di vita nella sua casa di Seongdong-gu, Seoul domenica 16 febbraio da un’amica che aveva in programma di incontrarla. La polizia ha precisato che non ci sono evidenti segni di violenza o di omicidio, ma che sta indagando sulle circostanze della sua morte.

Dopo la notizia della morte di Kim Sae-ron, molte celebrità coreane le hanno reso omaggio sui social, dalla sua coprotagonista in The Neighbors, Kim Min-che, all’attore Kim Ok-bin, senza dimenticare i suoi numerosi fan.