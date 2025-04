“Sto bene, grazie”, Angelini Pharma dà voce alla fragilità psicologica

Dal 7 al 13 aprile a Roma torna l'installazione artistica e sensoriale per parlare di salute mentale, un tema sempre più importante e concreto per le nuove generazioni.

L’impegno di Angelini Pharma sui disturbi della salute mentale non si concretizza soltanto attraverso la ricerca e lo sviluppo di farmaci, ma anche con progetti e iniziative che hanno l’obiettivo di combattere lo stigma e i pregiudizi sulla patologia. È per questo che, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, torna a Roma la campagna “#STOBENEGRAZIE”, giunta ormai alla terza edizione. L’iniziativa, che ha riscosso successo soprattutto tra i giovani, si tiene dal 7 al 13 aprile 2025 in Piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere.

La campagna è realizzata con il contributo di Angelini Pharma ed è patrocinata dalla ASL Roma 1, proponendo un’esperienza coinvolgente e unica: la “box nera”. Si tratta di un’installazione multisensoriale che permette ai visitatori di immergersi in un percorso simbolico ed emotivo che rappresenta le varie fasi del disagio psicologico, dall’oppressione alla speranza. Quattro stanze per quattro differenti momenti, pensate per entrare in contatto con gli stati d’animo più profondi e dolorosi dell’individuo, che rimangono spesso invisibili e impercettibili all’esterno.

In questo senso, i dati del nostro Paese sono allarmanti:l’Italia destina solo il 3,3% della spesa sanitaria alla salute mentale, una delle quote più basse in Europa, rispetto a una media del 7–8% nei Paesi del Nord Europa. Eppure, oltre 1 italiano su 6 ha ricevuto una diagnosi psichiatrica nella propria vita e quasi il 20% dei giovani tra i 15 e i 24 anni convive con problematiche legate ad ansia, depressione o stress post-traumatico.

Una consapevolezza su temi così delicati parte proprio dalla comunicazione. Ne è convinto Domenico Lucatelli – Italy Market Access & Value Head Angelini Pharma, che dichiara: “La comunicazione è cruciale per creare consapevolezza sulla salute mentale e del cervello. Solo attraverso una corretta informazione possiamo abbattere i pregiudizi, ridurre lo stigma e favorire una comprensione più profonda di queste tematiche. È fondamentale che tutti, dai professionisti ai media, contribuiscano a sensibilizzare la società, affinché ciascuno riconosca l’importanza di prendersi cura della propria salute mentale con la stessa attenzione dedicata alla salute fisica”.