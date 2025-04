Robert Trebor, morto a 71 anni il divo di Hercules

Fonte: Getty Images Robert Trebor

Si è spento all’età di 71 anni l’attore Robert Trebor, star delle serie di successo Hercules-The Legendary Journeys e Xena: Principessa Guerriera. L’artista è deceduto per sepsi presso il Los Angeles Medical Center l’11 marzo, come ha riferito la moglie Deirdre Hennings.

L’attore Robert Trebor, star delle serie di successo degli anni ’90 Hercules e Xena: Principessa Guerriera, è morto all’età di 71 anni. L’artista è stato stroncato da una sepsi, ovvero una disfunzione causata da una risposta disregolata dell’organismo a un’infezione. Nel 2012 gli era stata infatti diagnosticata una leucemia, e aveva subito un trapianto di cellule staminali l’anno successivo. Secondo il suo necrologio, sarebbe stato sepolto all’Hollywood Forever Cemetery. A riportare la notizia del decesso, è stata la moglie Deirdre Hennings.

Robert Trebor era conosciuto soprattutto per il ruolo di Salmoneo nelle serie televisive Hercules: The Legendary Journeys e Xena: Principessa Guerriera. Faceva parte del cast principale dello show, andato in onda per sei stagioni dal 1995 al 1999. Il suo personaggio era un amico di Hercules, interpretato da Kevin Sorbo, per tutta la durata della serie.

Il necrologio dell’attore recita: “Lascia la moglie Deirdre Hennings, con cui era sposato da 43 anni, ed è stato sepolto all’Hollywood Forever Cemetery. Il talento, l’umorismo, l’energia e l’entusiasmo del signor Trebor mancheranno immensamente a tutti coloro che lo conoscevano, in particolare a sua moglie”.

Chi era Robert Trebor, l’attore morto a 71 anni

Nato nel 1953 a Fildefia in una famiglia di discendenza ebrea, Robert Trebor mostrò i primi segni di interesse per la recitazione intorno ai 13 anni. Frequentò quindi corsi di recitazione e partecipò a gruppi teatrali locali, vincendo anche alcuni concorsi. Si laureò in teatro alla Northwestern University e debuttò anche al cinema nel 1959 con il film Face of fire. Nonostante il palcoscenico fosse la sua passione principale, a regalargli la popolarità in età adulta fu il piccolo schermo.

Dopo aver interpretato lo schiavo Waylin nel film tv Hercules e il Regno perduto (il secondo di cinque film per la TV), fu scelto dai produttori dello show per vestire i panni del mercante Salmoneo nella serie tv Hercules: The Legendary Journeys. Il personaggio, molto amato da pubblico per la sua ironia pungente, è apparso occasionalmente anche nello spin-off Xena: Principessa Guerriera.

Gli altri titoli di Robert Trober

Oltre alle serie tv che lo hanno reso popolare, Robert Trebor aveva recitato anche in film come Talk Radio di Oliver Stone (1988), La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen (1985) e Turk 182 di Bob Clark. Tra i suoi ruoli più apprezzati c’è senza dubbio quello del killer “Son of Sam” in Fuori nel buio e di un altro assassino nella commedia horror americana del 1987 Demonio amore mio.

Nel 2004, è apparso in Wedding Daze e Nata per vincere con Hilary Duff. Il suo ultimo film è stato Ave, Cesare!, satira sul mondo del cinema diretta dai fratelli Coen con George Clooney. L’attore aveva pubblicato anche due libri: Dear Salmoneus: The World’s First Guide to Love and Money e The Haircut Who Would Be King, una satira su Donald Trump e Vladimir Putin.