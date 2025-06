Marise Wipani, chi era l’attrice che ha recitato in Xena

Marise Wipani, attrice neozelandese vista in Xena e in molte serie tv, è scomparsa il 19 giugno. Colleghi e fan la ricordano con affetto sincero

IPA Lucy Lawless

Se diciamo Marise Wipani forse il nome immediatamente non richiama un volto preciso, ma chi ha seguito la televisione degli anni Novanta la ricorda bene: è stata un’attrice neozelandese nota per i suoi ruoli in serie televisive come Xena. La sua morte, avvenuta nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, è stata particolarmente traumatica per chi l’aveva seguita e tra chi aveva lavorato con lei.

Marise Wipani è morta circondata dagli affetti più cari: negli ultimi istanti ha salutato tutti citando, con un sorriso, un dialogo del film Driving Miss Daisy.

Marise Wipani tra cinema e serie tv: da Shortland Street a Hercules

Fin da giovane Marise Wipani mostrava quel fascino discreto che colpì chi la notò in uno studio fotografico di Ponsonby, un quartiere di Auckland. A soli 17 anni fu invitata a partecipare al concorso di Miss Nuova Zelanda 1983, dove ottenne il titolo di seconda classificata.

Fu amica di Lorraine Downes, che vinse poi Miss Universo, e sui giornali dell’epoca venne citata come “la seconda più bella del paese”.

Nel corso degli anni Wipani stessa ha raccontato di essersi sentita a disagio nel mondo delle passerelle, confessando di aver percepito le sfilate in costume come “una cosa davvero da dimenticare”.

L’esperienza al concorso, però, aprì per lei la porta dello spettacolo: l’anno successivo esordì nella comicità televisiva neozelandese, e nel 1985 ottenne il suo primo ruolo sul grande schermo nel film di Ian Mune Came a Hot Friday, dove interpretò Esmerelda.

Negli anni successivi Marise Wipani lavorò in vari film e serie tv in Nuova Zelanda (e talvolta all’estero). Nel 1994 recitò nella TV movie d’avventura Hercules in the Maze of the Minotaur, esperienza che le permise di comparire anche nella serie Hercules: The Legendary Journeys. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila figurano altre piccole parti cinematografiche.

Il ruolo di Marise Wipani in Xena che l’ha resa indimenticabile

Gli appassionati di fantasy conoscono Marise Wipani soprattutto per i suoi ruoli nella saga di Xena e Hercules. In particolare, nella serie Xena: Warrior Princess interpretò Kanae, regina di una tribù di Amazzoni. Per i fan della serie, Kanae divenne “l’eterna regina” vicina all’eroina titolare, e tuttora la ricordano con affetto.

Anche la protagonista dello show, l’attrice Lucy Lawless (che interpretava Xena), ha voluto renderle omaggio dopo la morte, definendola “un’anima bellissima”.

L’episodio “Path of Vengeance” in cui appare Wipani è considerato un piccolo cult tra i seguaci della serie, e i suoi fan hanno a lungo celebrato quel personaggio femminile forte e leale.

I ricordi degli amici e il saluto social dell’attrice di Xena

Ai colleghi Wipani è rimasta nel cuore per il suo talento e il suo carattere. Lucy Lawless l’ha ricordata appunto come “un’anima bellissima“. Theresa Healey, attrice con cui recitò in Shortland Street e nel film Jubilee (2000), ha elogiato il suo lato scherzoso e libero: “Marise era una donna bellissima dentro e fuori, aveva un’irriverenza di fondo e un meraviglioso senso dell’umorismo”.