Fonte: IPA Tiziano Crudeli ed Elio Corno nel 2005

Mondo del calcio in lutto per la perdita di Elio Corno, celebre giornalista sportivo e tifoso dell’Inter. La notizia della sua scomparsa, giunta inaspettata, è arrivata proprio quando si stavano disputando le ultime partite della 28ª giornata di Serie A ed è immediatamente rimbalzata sui social. Noto per la sua profonda conoscenza dello sport e per i siparietti esplosivi con la sua nemesi sportiva Tiziano Crudeli, è stato uno dei volti maggiormente significativi del Processo del Lunedì.

Chi era Elio Corno

Nato a Milano il 25 aprile 1946, Elio Corno avrebbe compiuto 79 anni tra qualche settimana. Il calcio è stato la sua vita, con uno sguardo sempre rivolto verso la sua passione nerazzura, trasformando il giornalismo sportivo in un vero e proprio credo. Nella sua carriera è stato Caporedattore de La Gazzetta dello Sport e de Il Giornale, ma è con la tv che raggiunge la celebrità e il grande pubblico. E i suoi interventi sono passati rapidamente alla storia, in particolare quelli rivolti agli altri giornalisti che commentavano le prestazioni atletiche dei calciatori delle altre squadre. Ci lascia nel giorno del compleanno della sua Inter, il 9 marzo, che in questa tornata ha giocato nella giornata di anticipi contro il Monza portando a casa una vittoria sofferta per 3 a 2.

A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il collega di 7 Gold Alberto Giambruno, che lo ha ricordato attraverso i suoi social: “La serata si chiude con una notizia che non avremmo mai voluto dare. Mai mai mai. Ci lascia Elio Corno. Un consigliere. Uno stimatissimo professionista. Un amico”. Sentito anche il ricordo del collega Alfredo Pedullà, intervenuto su X subito dopo la notizia della scomparsa: “Elio Corno non è più tra noi. Erano i tempi – bei tempi – di un giornalismo scanzonato, ironico, pungente, sempre professionale. Le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Il legame con Tiziano Crudeli

Il nome di Elio Corno è legato a filo doppio con quello di programmi diventati un cult come Processo del lunedì di Aldo Biscardi e Qui in studio a voi stadio, in onda su Telelombardia, dove commentava in diretta le partite della sua Inter. Una cronaca molto diversa la sua, pungente e mai banale, che negli anni si era spostata verso Diretta Stadio su 7 Gold dove aveva iniziato a lavorare 4 anni fa. Indimenticabili, poi, i siparietti esplosivi con la sua nemesi sportiva Tiziano Crudeli, tifoso del Milan, che sono destinati a restare nella storia. Ha inoltre pubblicato due libri: Il vangelo del vero anti-milanista e Cara Inter. Del primo, aveva raccontato: “Lo scrissi in un momento di estrema lucidità. Ha avuto successo non solo tra gli interisti ma anche tra i rossoneri”.