Micaela Ramazzotti a La Volta Buona: “Credo nell’amore per sempre”. Chi è il fidanzato Claudio Pallitto

Micaela Ramazzotti è stata ospite de La Volta Buona. Intervistata da Caterina Balivo per il suo film 30 notti con il mio ex, che la vede al fianco di Edoardo Leo. Parlando di sentimenti, la famosa e apprezzata attrice ha svelato di credere nell’amore che dura una vita.

Micaela Ramazzotti innamorata

Non ha nessun dubbio Micaela Ramazzotti. Quando Caterina Balivo le chiede se creda o meno nell’amore per sempre, quello che dura una vita e continua ad alimentarsi, quello da film, per intenderci, lei spiega: “Io ci credo”.

Non una risposta scontata, sottolinea la conduttrice, considerando come oggi si guardi all’immediato, senza preoccuparsi del futuro. Ci si cura di una storia fino a che ci soddisfa al 100%, per poi passare oltre dinanzi a qualche difficoltà. Sembra dire che si tende a lottare meno per un sentimento vero. Forse, però, tutto dipende dal tipo d’amore che si prova.

La Ramazzotti infatti sottolinea come occorra avere “la fortuna di trovarlo”, di ritrovare lungo il proprio percorso quella persona speciale, quel pezzo di puzzle che si incastra perfettamente con sé, al netto magari di qualche spigolo da posizionare un po’ forzatamente: “Io l’ho trovata, un’anima con la quale mi trovo bene. È la mia fortuna”.

Chi è il fidanzato di Micaela Ramazzotti

Si chiama Claudio Pallitto ed è un personal trainer. Ecco la persona speciale nella vita di Micaela Ramazzotti. È ormai lontana la storia con il regista Paolo Virzì, sposato il 17 gennaio 2009. La coppia ha avuto due figli, Jacopo e Anna, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2013. Le cose tra loro non sono però andate per il meglio.

Il matrimonio ha infatti fronteggiare una fase molto complessa, fino a prendere la decisione di separarsi a novembre 2018. La riappacificazione nel 2019, a febbraio, non è stata poi duratura, considerando come la separazione definitiva sia giunta poi a marzo 2023.

In seguito ci sono stati momenti di tensione, avvenuti anche pubblicamente, fino ad arrivare a una dolorosa lite in un ristorante a Roma nel 2024. Sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine per calmare la situazione. In seguito sono scattate querele da entrambe le parti, poi ritirare.

In seguito la Ramazzotti ha avuto un’altra chance. Ha iniziato una relazione con il personal trainer Claudio Pallitto, conosciuto nel 2022 sul set di Felicità. È un classe 1985, più giovane di lei di sei anni. Gestisce una palestra a Roma ed è un tifoso giallorosso. Non uno qualsiasi, dal momento che ha la possibilità di frequentare la famiglia dell’ex capitano Totti. Segue infatti i progressi sportivi i Cristian e Chanel, i figli avuti con Ilary Blasi.

Sappiamo di lui che ha anche preso parte al mondo dello spettacolo. Ha infatti partecipato al reality Tamarreide, e ha avuto una parte in un film diretto proprio da Paolo Virzì, Tutti i santi giorni, così come in Siccità, Smetto quando voglio ad honorem, Il campione e Felicità.