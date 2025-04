Fonte: IPA Françoise Bettencourt Meyers

Come diceva Michela Murgia, ci hanno insegnato che parlare di soldi non è educato. Ci hanno fatto credere che la brama di ricchezza fosse una cosa da maschi, ma è anche attraverso l’indipendenza economica che si raggiunge la libertà e la parità. Sono un esempio, allora, le donne in grado di rispondere come Cher di fronte al consiglio di trovarsi un uomo ricco: ”L’uomo ricco sono io”. E sono loro le 10 donne più ricche del mondo, le 10 miliardarie nella classifica che, ogni anno, elegge le persone più facoltose (e potenti) del mondo.

Alice Walton al primo posto tra le donne più ricche del mondo

Non è di certo una self-made woman Alice Walton, che nel 2025 si posiziona al primo posto nella classifica delle miliardarie Forbes. Il suo patrimonio da 101 miliardi di dollari arriva dall’impero del padre, che ideò la popolarissima catena statunitense di supermercati economici Walmart. Questa fortuna, però, la 75enne Alice ha saputo come investirla, anche nelle proprie passioni. Walton è fondatrice del Crystal Bridges Museum of American Art e, sotto il suo impero, il valore delle azioni Walmart è cresciuto del 40%.

Françoise Bettencourt Meyers, guerriera della cosmetica

Non ha paura di niente Françoise Bettencourt Meyers, erede della famiglia che fondò L’Oréal e con in banca un patrimonio netto di 81,6 miliardi di dollari, al secondo posto tra le donne più ricche del mondo. La 71enne francese ha combattuto a denti stretti per preservare la fortuna di famiglia, artefice di una delle cause più seguite di Francia, che ha visto Françoise contro l’uomo accusato di provare a irretire e derubare la mamma ormai sola e anziana.

L’imprenditrice Julia Koch

Medaglia di bronzo tra le miliardarie è la 62enne Julia Koch. Rimasta vedova a neppure 60 anni compiuti, Julia ha saputo prendere in mano le redini dell’impero del marito David, le Koch Industries, rivelandoci un’imprenditrice in grado di spaziare in settori diversi, dalla raffinazione del petrolio all’agricoltura. Il suo patrimonio è stimato a 74,2 miliardi di dollari.

L’imperatrice dei dolciumi Jacqueline Mars

Di 42,6 miliardi di dollari è il patrimonio di Jacqueline Mars, tra le più tradizionaliste della nostra lista. 85 anni, tutti trascorsi negli Stati Uniti, Jacqueline è discendente della nota marca di dolciumi che porta il suo cognome e, nella sua lunga carriera, non ha fatto che tenere alta la bandiera dei cari vecchi valori della buona borghesia americana.

Rafaela Aponte-Diamant, regina dei mari

Non ha ereditato niente da nessuno la svizzera Rafaela Aponte-Diamant ma, grazie alla sua determinazione, insieme al marito Gianluigi, ha creato quella che oggi è la più grande compagnia di navigazione al mondo, la MSC. Il duro lavoro ha fatto sì che ad 80 anni il suo patrimonio raggiungesse i 37,7 miliardi di dollari.

La matriarca Savitri Jindal

La forza del matriarcato, in India, è relegata alle mura domestiche, ma non per Savitri Jindal. Dopo la tragica morte del marito in un incidente aereo, Savitri, oggi 75 anni, ha preso in mano l’azienda, guadagno un patrimonio da 35,5 miliardi di dollari.

Le miliardarie più potenti del mondo

Fonte: IPA

Ai primi posti nella classifica delle persone più ricche del mondo ci sono soltanto uomini. Le donne, però, cominciano a farsi strada e nella classifica Forbes 2025 rappresentano il 13,4% (un punto in più rispetto all’anno precedente). Il merito è di geni della finanza come Abigail Johnson, al settimo posto in classifica con 32,7 miliardi di dollari, che ha portato a un più grande successo la Fidelity Investments fondata dal nonno.

Ancora, di Miriam Adelson, 79 anni e 32,1 miliardi di dollari, a capo del più grande impero del gioco d’azzardo (ereditato dal marito) e filantropa impegnata nella lotta contro la tossicodipendenza, anche attraverso un grande impegno politico. All’ottavo posto, con 74 anni e 31 miliardi, c’è Marilyn Simons che, attraverso la fondazione di cui porta il nome, investe in ricerca scientifica e educazione. Chiude la classifica delle 10 donne più ricche del mondo Melinda French Gates, ex moglie del magnate Bill, che sfrutta il proprio patrimonio da 30,4 miliardi di dollari per rendere il mondo un posto migliore.