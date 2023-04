Coachella 2023: il festival musicale che detta moda

Sta per iniziare una nuova edizione del Coachella, il festival musicale californiano ispirato a Woodstock. Giornate che vedono alternarsi, sul palco, gli artisti più popolari del momento; mentre sul prato influencer e celebrities si sfidano al look più vistoso e originale. Tra le immancabili al Coachella, presente da anni, c'è la neomamma Paris Hilton, che gioca a fare la ninfa, con lunghi abiti in pizzo e delicate coroncine floreali.