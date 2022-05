Gli occhiali che hanno fatto la storia del cinema secondo Fabbricatorino

Unici, mitici e in grado di creare uno stile inconfondibile: gli occhiali sono un accessorio fondamentale nel mondo del cinema. E in occasione del Festival di Cannes cosa c’è di meglio che riscoprire il fascino di un paio di occhiali, capaci di raccontare epoche e creare un velo di mistero in divi e dive senza tempo?

Fabbricatorino, il marchio storico dell’occhialeria italiana, più volte ha “prestato” le sue mitiche montature al grande schermo. Dal 17 al 28 maggio va in scena nella cornice della Costa Azzurra il Festival di Cannes ed è il momento di affrontare un viaggio alla scoperta dei modelli che hanno fatto la storia del cinema.

“Da sempre supportiamo stilisti e produzioni con i nostri prodotti: contribuire a dar vita ai personaggi sul grande e sul piccolo schermo è per noi motivo di orgoglio – ha raccontato Alessandro Monticone, CEO dell’azienda -. In molti casi, inoltre, questo ci permette di far conoscere la lunga tradizione dell’occhialeria italiana all’estero, un aspetto che rende queste collaborazioni ancora più entusiasmanti”.

Dal Cat Eye di Marilyn Monroe in Come sposare un milionario al tondino di Harry Potter, sino ai modelli iconici di The Blues Brothers, Top Gun e Colazione da Tiffany: gli occhiali da amare, scoprire e copiare.

Il Cat Eye di Marilyn Monroe in Come sposare un milionario

Come sposare un milionario è uno fra i film più iconici di Marilyn Monroe. Nella pellicola l’attrice interpreta la bellissima Pola Debevoise che fra le sue caratteristiche principali ha dei problemi alla vista, in grado di regalare momenti decisamente comici. In una scena cult della pellicola, Marilyn indossa un paio di Cat Eye, un modello strepitoso ed elegantissimo. Per sentirti come la Monroe e trasformarti in una diva, prova il modello Dozza, in quattro diversi colori.

Gli occhiali da sole di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany

In Colazione da Tiffany gli occhiali da sole sono fondamentali e sono legati allo stile inconfondibile di Holly Golightly, la giovane interpretata da Audrey Hepburn. L’attrice, nella pellicola, indossa il mitico tubino nero, abbinato a occhiali da sole maxi e tartarugati. Per copiare il suo look puoi puntare sul modello Offida, che ricalca lo stile della celebrity.

Gli occhiali da vista di Christopher Reeve in Superman

Il dettaglio che identifica Clark Kent in Superman? Gli occhiali da vista! Un accessorio che rende ancora più affascinante Christopher Reeve nella pellicola del 1978. Il modello sfoggiato dall’attore ha una montatura sottile, tartarugata ed elegante. Il modello Este di Fabbricatorino è perfetto per ricalcare il look dell’affascinante giornalista Clark Kent.

Gli occhiali da sole dei Blues Brothers

Gli occhiali più iconici del cinema? Sono senza dubbio quelli sfoggiati dai Blues Brothers. Nella pellicola del 1980 i protagonisti sono dei modelli squadrati e scuri in grado di regalare una forte personalità. Un accessorio senza tempo da sfoggiare grazie a Fabbricatorino e al modello Amalfi, ottimo per ogni occasione.

Gli Aviator di Tom Cruise in Top Gun

Gli occhiali con lenti a goccia hanno segnato un’epoca e a lanciarli è stato Tom Cruise, affascinante pilota in Top Gun. Adatto sia all’uomo che alla donna, il modello Aviator è un cult, riprodotto da Fabbricatorino in San Leo, l’occhiale disponibile in sei colorazioni e con un sottile filo di metallo.

Gli occhiali scuri in Matrix

Se c’è un film in cui gli occhiali sono protagonisti questo è Matrix. Scuri, da sole e dalla grande personalità, si presentano in moltissime forme e dimensioni. Un passe-partout per tante occasioni diverse. Proprio come il modello Chiusa, audace e futuristico.

Il tondino di Daniel Radcliffe in Harry Potter

Il tondino è fra i modelli più classici ed è diventato famosissimo grazie alla saga di Harry Potter. Il modello sfoggiato da Daniel Radcliffe si colloca fra vintage e modernità e si può provare scegliendo Monreale, il tondino di Fabbricatorino.

Contenuto offerto da Fabbricatorino.