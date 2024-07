Marine Le Pen, chi è la politica francese

Fonte: ANSA Chi è Marine Le Pen

Marine Le Pen, nata il 5 agosto 1968 a Neuilly-sur-Sein col nome di Marion Anne Perrine Le Pen, è una delle figure più influenti e anche controverse della politica francese contemporanea. Leader del Rassemblement National (Rn), ex Front National (Fn), Marine ha trasformato il partito fondato dal padre Jean-Marie Le Pen, cercando di smussarne gli angoli più estremi in modo da renderlo più accettabile a un pubblico più ampio.

Marine Le Pen, una carriera politica iniziata fin da giovane

Marine Le Pen è entrata nel Fn giovanissima, all’età di 18 anni, iniziando la sua carriera politica come consigliera regionale nel Pas-de-Calais nel 1998. È stata eletta poi al Parlamento Europeo nel 2004 e ha mantenuto il seggio fino al 2017. Dal 2017, è deputata all’Assemblea Nazionale francese, dove rappresenta l’undicesima circoscrizione del Pas-de-Calais.

Dal 2011, Marine ha preso le redini del Fn dal padre diventando la leader del partito, iniziando un processo di “de-demonizzazione” del partito che è sempre stato caratterizzato come di estrema destra, cercando di allontanarlo però dall’immagine razzista e anti-immigrati che lo aveva caratterizzato. Questa strategia ha evidentemente pagato, permettendole di arrivare al ballottaggio nelle elezioni presidenziali del 2017 e del 2022 contro Emmanuel Macron. La crisi politica che sta attraversando la Francia le ha permesso di essere anche il partito più votato alle recentissime elezioni presidenziali del 2024, dove al primo turno ha superato il 30% delle preferenze.

House of Cards francese: intrighi familiari e politici

La politica di Marine Le Pen è indissolubilmente legata alle sue relazioni familiari. Jordan Bardella, il suo protégé politico, è l’ex fidanzato di Nolwenn Olivier, figlia della sorella di Marine, Marie-Caroline Le Pen. Questa rete di connessioni personali e politiche ha permesso a Le Pen di mantenere un controllo stretto sul partito, assicurando che il Rn restasse fedele alla sua visione e ai suoi obiettivi. Che la si odi o la si ami, un fatto è oggettivo: la sua abilità nel navigare queste dinamiche complesse dimostra la sua astuzia politica.

Le accuse di razzismo

Le proposte politiche di Marine Le Pen sono spesso controverse. Il suo programma include misure come la “preferenza nazionale”, che prevede politiche discriminatorie contro gli immigrati, politiche che risulterebbero inapplicabili perché andrebbero contro la Costituzione francese.

Le Pen ha cercato di prendere le distanze dalle dichiarazioni più estreme del passato, specialmente quelle di suo padre, Jean-Marie Le Pen. Tuttavia, il linguaggio utilizzato in alcune sue dichiarazioni continua a suscitare polemiche. Ad esempio, ha utilizzato il termine “ensauvagement” per descrivere l’aumento della criminalità, un termine che suggerisce un degrado della società attribuito principalmente agli immigrati o alle persone di origine straniera, evocando pregiudizi razziali.

Nonostante i suoi sforzi per riposizionare il partito e allontanarlo dall’immagine estremista ereditata dal padre, le accuse persistono. Ad esempio, il partito è stato spesso criticato per le sue politiche anti-immigrazione e i commenti discriminatori fatti da alcuni membri prominenti, incluso Jordan Bardella, che è stato accusato di utilizzare account anonimi per diffondere messaggi razzisti sui social media

Vita privata

Marine Le Pen è madre di tre figli, due dei quali sono gemelli. Ha avuto due matrimoni, entrambi terminati con il divorzio. Dal 2009 al 2019, ha avuto una relazione con Louis Aliot, vicepresidente del suo partito.

Oltre alla politica, Marine è una figura mediatica seguita, con un forte profilo sui social media. Ha anche affrontato controversie, come l’accusa di plagio nel 2017 per aver utilizzato frasi del politico François Fillon durante un comizio.

Oltre alle relazioni e alla carriera politica, ci sono altre curiosità di Marine le Pen che in pochi sanno: