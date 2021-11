Charlene di Monaco sempre più isolata: Charlotte Casiraghi gela tutti

Charlotte Casiraghi fantastica in oro e nero

Charlene di Monaco sarebbe sempre più isolata dalla famiglia di suo marito Alberto, perfino sua nipote Charlotte Casiraghi la ignorerebbe. Dunque, tale separazione non dipende solo dalle condizioni di salute dell’ex nuotatrice, costretta a farsi ricoverare in una struttura ospedaliera fuori Montecarlo.

Le tensioni a Palazzo sono iniziate ben prima della grave infezione che ha colpito Charlene di Monaco e l’ha costretta a restare in Sudafrica per mesi, lontana da Alberto e dai suoi figli, Jacques e Gabriella. Fin dai tempi del suo matrimonio con il Principe, nel 2011, i rapporti coi Grimaldi, specialmente con Carolina di Monaco, erano già compromessi.

Charlene di Monaco, tensioni con Carolina

Nonostante gli anni trascorsi a Corte e la nascita dei gemelli, Charlene non si è mai abituata alla vita monegasca e spesso ha dichiarato la sua profonda nostalgia per la sua terra d’origine, l’Africa. D’altro canto, i suoi sbalzi d’umore, i suoi colpi di testa non l’hanno aiutata a farsi comprendere dalle sorelle di Alberto.

L’attrito sarebbe poi aumentato col suo ritorno a Monaco all’inizio di novembre, ancora profondamente provata e debilitata dalla malattia. In comune accordo con suo marito, la Principessa ha deciso di prendersi un periodo di assoluta tranquillità per riprendersi totalmente. Questo ha significato che non fosse presente alla Festa nazionale del Principato, lo scorso 19 novembre. Il suo posto è stato preso da Carolina che ha condiviso con la figlia Charlotte Casiraghi il ruolo di “première dame”, accanto ad Alberto.

Un gesto che ha acuito la tensione tra le due cognate. Pare infatti che anni fa Charlene chiese al marito di estromettere dalla cerimonia per la Festa nazionale Carolina. Ovviamente la sorella di Alberto non ha mai accettato di farsi da parte, accogliendo una richiesta a suo dire ingiustificata.

Charlene di Monaco, Charlotte Casiraghi la ignora

Stando a quanto riporta LC News, Charlene di Monaco non può contare nemmeno su sua nipote Charlotte Casiraghi. Le due donne semplicemente si ignorano. Charlotte è vive defilata dal Principato. Ha la sua vita con il marito Dimitri Rassam che per altro non si vede mai a Montecarlo e raramente al fianco della moglie, si occupa dei suoi due bambini e della sua carriera di testimonial di Chanel e di scrittrice di filosofia.

Charlotte però si è mostrata solidale nei confronti di suo zio Alberto, sempre al suo fianco negli ultimi mesi nelle ricorrenze più importanti per il Principato. Ma anche coi suoi cugini Jacques e Gabriella è stata più presente del solito.

Charlene di Monaco, l’unica alleata a Palazzo

Charlene di Monaco a Palazzo avrebbe dunque un’unica alleata e nemmeno troppo partecipe, ossia Stéphanie di Monaco. Una fonte vicina a Palazzo ha dichiarato che “Con Stéphanie, Charlene di Monaco ha un grande legame grazie alla loro passione per gli animali. I rapporti tra le due cognate sono semplici e fluidi. Non si giudicano. Ma avere una sola alleata a Palazzo non basta”.