Charlotte Casiraghi è tornata e fa dimenticare il dramma di Charlene di Monaco

Charlotte Casiraghi, una favola i oro. E i figli di Charlene commuovono

Charlotte Casiraghi è tornata a Monaco per la Festa nazionale (19 novembre) e ha incantato con un abito d’oro, firmato Chanel. La sua bellezza e il suo allure hanno fatto dimenticare l’assenza di Charlene di Monaco, ancora malata. Mentre Carolina e Stéphanie si sono occupate dei gemelli Jacques e Gabriella, lasciati praticamente da soli, senza mamma e con papà Alberto impegnato nella cerimonia ufficiale.

Charlene di Monaco assente, sostituita dalle donne di Palazzo

Come annunciato da Palazzo qualche giorno fa, Charlene di Monaco non avrebbe presenziato alla Festa nazionale, la ricorrenza più importante del Principato, perché affaticata e provata dalla grave infezione che l’ha colpita mesi fa. La famiglia Grimaldi si è quindi riunita intorno ad Alberto per non lasciarlo solo in questa significativa occasione. Tutte le donne di casa, da Carolina a Stéphanie, da Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, hanno fatto di quello che era in loro potere per aiutare il Principe.

Charlotte Casiraghi incanta in oro Chanel

Così anche Charlotte Casiraghi è tornata a casa per sostenere lo zio in un momento tanto delicato. Per altro, già altre volte ha aiutato Alberto soprattutto nella gestione dei figli. Dunque, Charlotte si è presentata a Palazzo con uno splendido abito-cappotto d’oro, trapuntato e arricciato in vita, firmato Chanel, che ha abbinato a una borsa con tracolla a catena e scarpe con tacco basso e cinturino alla caviglia, nere e d’oro. Tutto rigorosamente della maison francese, di cui Charlotte è brand ambassador.

A rendere ancora più affascinante la figlia di Carolina, il caschetto con riga a lato che le dona grande personalità. L’unica a competere davvero in eleganza con Charlotte è sua cognata Beatrice Borromeo, definita la reale più elegante dell’anno.

Beatrice Borromeo e Carolina di Monaco, le più eleganti

Beatrice, moglie di Pierre Casiraghi, è arrivata con cappotto nero chiuso da una cintura con fibbia a logo e un sofisticato cappello. Mentre Carolina di Monaco, esattamente come Charlotte Casiraghi, si è affidata a Chanel per il suo look con un austero abito nero della collezione Pre-Fall 2021, che ha reso ancora più chic indossando un paio di guanti bianchi e delle décolletée con delle perle chiare sul tacco a stiletto. Come è sua consuetudine da un po’ di tempo a questa parte, non tinge più i capelli, pettinandoli in un caschetto grigio, assolutamente chic.

Più dimessa la mise di Stéphanie con un ambio cappotto color carta da zucchero e delle ballerine ultra flat. Durante la cerimonia la Principessa ha tenuto per mano la nipotina Gabriella, deliziosa col suo cappotto rosa e il basco coordinato. La figlia di Charlene e Alberto sembrava un po’ dubbiosa durante la parata militare. Mentre suo fratello Jacques, in divisa, era accanto alla zia Carolina che si è preoccupata di spiegargli cosa stava accadendo.

Charlene di Monaco, i figli commuovono coi loro disegni

Infine i gemelli si sono affacciati dal balcone insieme ad Alberto. L’assenza di Charlene era evidente e ha pesato non poco. I piccoli hanno voluto far sentire il loro affetto alla mamma mostrando dei disegni che hanno fatto apposta per lei e su cui hanno scritto: “Ci manchi mamma. Ti vogliamo bene”.

D’altro canto, Charlene ha voluto in qualche modo partecipare condividendo un post con la bandiera monegasca, mentre suo fratello Sean ha partecipato alla funzione religiosa accanto al Principe.