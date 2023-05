I must have beauty dell’estate (e non solo): pelle perfetta al gusto frutta

Fonte: 123RF Coop presenta due nuove linee beauty

Due linee di prodotti che soddisfano tutte le esigenze, dalla beauty routine quotidiana a quella più mirata all’estate con formulazioni a base di frutta e verdura, dona una sensazione di benessere fresca e avvolgente.

Stiamo parlando delle due nuove linee beauty presentate da Coop, “Cosmecos” e “Chiringuito”, oltre 100 proposte dedicate a viso, corpo e capelli per accompagnare i soci e i consumatori nella loro daily beauty routine, senza distinzione di genere. Tutti i prodotti sono stati valutati in collaborazione con lo spin-off dell’Università di Padova, a garanzia sia delle prestazioni dichiarate che della sicurezza, confermando l’impegno di Coop nella selezione delle materie prime. Due anime per due occasioni differenti.

I mai-più-senza per una skincare semplice ma efficace

La prima linea, “Cosmecos” è ideale per i momenti dedicati alla cura di sé con prodotti altamente performanti e nasce da un equilibrio perfetto tra innovazione, ricerca scientifica e cura quotidiana, per rispondere a bisogni specifici con formulazioni ad hoc. La linea dermocosmetica Cosmecos racconta una bellezza libera, autentica e accessibile: una bellezza che non sta nella perfezione ma nell’unicità, e che può essere supportata dalle sue formulazioni innovative. Cosmecos si rivolge a chi apprezza ingredienti delicati e adatti anche a un uso frequente. La linea presenta 67 referenze ed è sviluppata su 5 gamme: skin, hair, active, man, color.

Regola numero 1: la detersione prima di tutto! È importante scegliere sempre detergenti delicati che rispettino la composizione della pelle senza alterare il suo naturale film idrolipidico. Il Gel detergente Cosmecos Coop con acido salicilico ed estratto di cannabis, ad esempio, purifica e rinfresca la pelle minimizzando i pori. L’acido salicilico in particolare, agisce come esfoliante, aiutando a rimuovere la pelle morta e rinnovandola. Poiché ha la capacità di penetrare nei pori ed agire dall’interno verso la superficie della pelle, è particolarmente efficace nel ridurre imperfezioni e punti neri.

Il secondo step è riservato all’applicazione del tonico, importante per preservare il giusto grado di umidità della pelle, rendendola più ricettiva verso i trattamenti successivi. Il tonico idratante Cosmecos Coop con acido citrico e niacinamide tonifica e riduce i pori. Tra i benefici della niacinamide, conosciuta anche come vitamina B3, c’è anche la riduzione dell’impatto dei danni ambientali sulla pelle, grazie alla sua capacità di migliorare la barriera cutanea e di riparare i segni di danni passati.

Terza coccola, un booster di vitalità con il siero, il prodotto cosmetico dalla formula ultra-concentrata in principi attivi, utile per completare l’efficacia della crema. Ad esempio, il siero viso Idratante Cosmecos Coop con acido ialuronico ai 4 pesi molecolari è perfetto per levigare e rivitalizzare la texture della pelle.

Infine, ultimo ma non per importanza: la crema viso che, oltre ad avere la funzione di idratare o levigare a seconda delle esigenze, funge da base trucco e da protezione. La crema viso idratante Cosmecos Coop con vitamina C e acido ialuronico è destinata a diventare il nostro migliore amico, aiutandoci a prevenire le rughe e a illuminare l’incarnato. L’acido ialuronico è un polisaccaride, si trova naturalmente nel nostro corpo, soprattutto nella pelle, e agisce per mantenerla protetta e costantemente rinnovata.

I must have dell’estate

La seconda anima, “Chiringuito”, è pensata per le giornate più leggere in cui farsi coinvolgere dai profumi e dai colori; questa linea punta sugli estratti di frutta e verdura per nutrire e dissetare pelle e capelli, è caratterizzata da colori divertenti e profumi esotici, che si rivolgono a una clientela giovane e frizzante. Le 34 referenze sono suddivise in 3 gamme – corpo, viso, capelli – e puntano al piacere sensoriale, trasportando il consumatore in un mondo colorato tra maschere viso, patch contorno occhi e creme sorbetto per il corpo.

Come tutti i prodotti Coop, anche le due nuove linee per la cura della persona sono coerenti con i valori del brand; non sono infatti testate su animali, non contengono né parabeni né tiazolinoni, sono nichel, cromo e cobalto tested, e il pack presenta plastica riciclata in percentuali variabili fino al 95%, garantendo la necessaria preservazione del prodotto.

I bagni di sole conferiscono alla pelle una tintarella invidiabile, ma attenzione all’idratazione! L’esposizione prolungata ai raggi solari, infatti, sottrae all’epidermide molta acqua, lasciando quella fastidiosa sensazione di pelle che tira e secchezza soprattutto nelle zone più delicate. Via libera alle maschere idratanti, come la Maschera Viso Hydrogel Nutriente e Rimpolpante Chiringuito Coop all’albicocca e al mango. Questi due ingredienti naturali lasciano la pelle del viso idratata, integra e compatta: una coccola da regalarsi al rientro dalla spiaggia. Per un’esperienza ancora più confortevole, si può conservare la maschera in frigorifero per almeno 15 minuti. Lo scambio termico tra il viso e la maschera raffreddata consente un più efficace passaggio degli attivi attraverso la pelle.

L’idratazione è fondamentale anche per la pelle del corpo, soprattutto se si vuole preservare la tintarella anche al rientro dalle vacanze. L’alleato perfetto è la Crema Sorbetto idratante e rinfrescante Chiringuito Coop con estratti di mango, papaya e marula. Grazie alla sua texture innovativa, idrata a fondo l’epidermide, è leggera e si assorbe velocemente donando una sferzata di freschezza. Non può mancare inoltre il Burro corpo Vellutante Chiringuito Coop a base di un mix di frutti rossi, melograno e dragon fruit. La texture ricca e cremosa dona sollievo alla pelle secca, rendendola morbida e setosa.

E per chi desidera capelli morbidi e setosi anche d’estate, il Balsamo Nutriente Banana ed Estratto di Grano Chiringuito Coop è destinato a diventare il prodotto mai-più-senza, conferendo alla chioma il profumo fresco dell’estate. Dopo l’applicazione di 5-10 minuti, i capelli riscopriranno la naturale luminosità, senza perdere la leggerezza. E per un tocco in più, un elisir a base di mango e amido di mais: con lo Spray Anticrespo Protettivo Chiringuito Coop, bastano pochi spruzzi per eliminare il crespo e proteggere la fibra del capello.

Non può mancare infine il Balsamo Labbra Chiringuito Coop da portare sempre con sé nella versione nude all’aroma di vaniglia e nella versione rosso all’aroma di ciliegia per un’idratazione a prova di bacio!