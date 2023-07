Test: sei capace di staccare la spina?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

La società in cui viviamo ci impone dei ritmi sempre più frenetici che non possiamo non seguire. Perché lo abbiamo imparato a nostre spese che, se smettiamo di correre, rischiamo di restare indietro. E questo è qualcosa che non possiamo permetterci.

Così il tempo libero, quello da dedicare alle passioni, agli affetti e agli interessi, al relax e a noi stessi è diventato un miraggio. E anche quando questo diventa reale, non riusciamo a sfruttarlo. Non lo facciamo nei weekend liberi, e neanche nelle pause dal lavoro. A volte non lo facciamo neanche in vacanza, riempiendo quei “vuoti” con altri impegni, connessioni e persino lavoro.

E tu, sei davvero capace di staccare la spina? Rispondi alle domande del nostro test: il risultato potrebbe stupirti.

Oziofobia e Guilty Vacation Syndrome

Se non riesci mai a staccare, e sei assalita dai sensi di colpa quando lo fai, allora potresti essere affetta da Oziofobia o Guilty Vacation Syndrome. Termini, questi, che fanno riferimento a due delle tendenze rilevate dagli esperti che dominano nella società contemporanea.

Si parla di Oziofobia per indicare una sensazione di paura generalizzata nei confronti del dolce far niente. Un’emozione che si palesa soprattutto nei periodi di ferie e di vacanze e che, naturalmente, ci impedisce di rilassarci come meritiamo.

Tutto nasce dall’idea che più siamo impegnati e più valiamo come persone. Una consapevolezza errata, questa, che genera ansia a ogni spazio vuoto lasciato in agenda. Il rischio, neanche a dirlo, è quello di dimenticarci di noi stessi e del nostro benessere. Di trascurare i sentimenti, le emozioni e gli affetti, ma soprattutto di smettere di nutrire corpo e mente.

L’altra tendenza, di cui si parla sempre più spesso ultimamente, prende il nome di Guilty Vacation Syndrome, una vera e propria sindrome che impedisce alle persone di godere del tempo libero e di staccare durante i giorni di festa o di vacanza.

Il termine, coniato dagli esperti, indica proprio l’incapacità di non riuscire a staccare, e a farlo per davvero, durante il tempo libero. E quando lo si fa, o per lo meno ci si prova, subentrano i sensi di colpa e tutta una serie di sensazioni di disagio per non aver concluso nulla.

Le conseguenze, dell’Oziofobia e della Guilty Vacation Syndrome, rischiano di essere dannose per il corpo e per la mente: tutti abbiamo bisogno di staccare, di dedicarci a noi stessi, agli interessi e alle passioni.

Inoltre, staccare la spina, e farlo per davvero, ci permette anche di sviluppare la creatività e di essere più produttivi sul lavoro, se è questo che vogliamo. L’importante è saper trovare il giusto equilibrio. E tu, l’hai raggiunto?

Sai staccare la spina? Scoprilo con il nostro test

Sono molte le persone che contano i giorni all’arrivo delle vacanze, e delle ferie invernali ed estive. È questo il momento in cui possiamo finalmente staccare dal lavoro e prenderci una pausa da tutto e da tutti, magari organizzando un bel viaggio. Ma tu sai farlo davvero?

Rispondi alle domande del nostro test e scopri se e quanto sei capace di staccare la spina. Il risultato potrebbe sorprenderti o confermare quello che sai già. Oppure potrebbe darti la spinta a cambiare le abitudini che minano il tuo benessere.