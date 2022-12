Una pausa di benessere: le offerte e i trattamenti del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo

Regalarsi una pausa rilassante e ricaricare le batterie, staccando la spina dagli impegni quotidiani: è una magia che accade al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Un hotel in cui sperimentare il massimo relax mentale e fisico, rigenerarsi e provare numerosi trattamenti.

Una pausa relax in un’oasi di benessere

Con una sauna vista mare e una grande Spa, questo hotel rappresenta il luogo perfetto in cui trascorrere qualche giorno di relax, scoprendo un innovativo concept wellness hawaiano. Dopo un lungo anno è arrivato il momento di concedersi una pausa in attesa di scoprire cosa regalerà il 2023. All’Acquapura Blue.Horizon SPA il tempo sembra fermarsi. Ci si immerge nel blu, ritrovando il proprio equilibrio grazie a trattamenti rilassanti che coccolano i cinque sensi in un’atmosfera da sogno e in un concept che rende questa struttura imperdibile.

I trattamenti uniscono alla perfezione bellezza e benessere, sono realizzati con prodotti di altissima qualità grazie ad uno staff qualificato e preparato. Fra le esperienze da non perdere troviamo l’Aloha Spirit Happy Vibes, un trattamento viso e un massaggio corpo con l’aloe vera, per rivitalizzare e donare energia a corpo e mente. Per chi ama la sauna c’è invece il rituale dell’Aufguss, un’esperienza unica, vissuta nella sauna panoramica con vista sul mare. Da provare dopo l’hammam e il trattamento Lomi Lomi Nui, senza dimenticare il Thermarium e i trattamenti sensoriali.

Capodanno, Natale (e non solo) di benessere: le offerte

Tutti hanno il diritto di regalarsi un momento di puro relax e di vivere un sogno. Per il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo questo è fondamentale, per questo ha previsto numerose offerte* per i suoi ospiti. Chi viaggia con i bambini potrà approfittare dei pacchetti per tutta la famiglia, con un soggiorno gratuito per i bambini sino a 12 anni.

Voglia di una fuga rilassante con le amiche del cuore? L’offerta Ladies Secret è l’ideale per organizzare una splendida vacanza, dimenticando i problemi quotidiani. Il pacchetto, ideato per un gruppo di tre donne, celebra la forza e il valore dell’amicizia. Grazie a splendide giornate fra aperitivi, trattamenti di bellezza, piatti deliziosi, massaggi e chiacchiere in sauna. Desideri progettare già la prossima vacanza? Allora approfitta del 25% di sconto sulla prenotazione anticipata. Un’offerta che permette di prenotare senza pensieri, rilassarsi e godersi le vacanze estive senza pensieri.

*Offerte soggette a disponibilità e restrizioni.

Scopri tutte le offerte, sul sito di Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo

La magia del Natale a Jesolo

Non solo estate, Jesolo a Natale e Capodanno è ancora più magico. L’ideale per concedersi una lunga passeggiata sulla spiaggia, godendosi la bellezza del mare d’inverno, ma anche per perdersi alla scoperta dei mercatini di Natale.

Allo Jesolo Christmas Village si passeggia fra le caratteristiche cassette natalizie, si pattina sulla pista di ghiaccio, fra animazione e spettacoli per grandi e bambini. Luci, casette, spettacoli e un’atmosfera unica: nel periodo più emozionante dell’anno Jesolo diventa ancora più bella, grazie a più di settanta casette che fra Piazza Mazzini, via Trentin e Piazza Aurora accolgono i visitatori con decorazioni, prodotti artigianali e tante golosità. Imperdibile anche il Presepe di Ghiaccio, il più grande d’Italia, allestito in Piazza Primo Maggio, per vivere un’esperienza unica.

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo propone eventi all’insegna del gusto e del benessere per celebrare le festività natalizie ed iniziare il nuovo anno con una rinnovata energia, come l’esclusivo party di Capodanno o la Yoga Experience. Scopri tutti gli eventi su www.falkensteiner.com