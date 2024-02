Tutto sul coniglio Ariete nano: un tenero amico in famiglia

Il coniglio ariete nano è una razza di coniglio domestico di piccole dimensioni, noto per le sue lunghe orecchie e per il suo carattere affettuoso, te ne parliamo nelle prossime righe!

Il coniglio Ariete nano è una creatura straordinariamente affettuosa, capace di conquistare il cuore di chiunque incontri. Con la sua dolcezza innata, è l’esemplare più affettuoso tra i conigli, pronto a regalare amore e gioia senza riserve.

Se stai pensando di accogliere un Ariete nano nella tua famiglia, continua a leggere e scoprirai tutto sulle sue abitudini e sulle necessità a cui dovrai fare fronte per garantire al tuo piccolo una vita lunga e sana.

Storia e origini del coniglio Ariete nano

Il coniglio Ariete fece la sua prima comparsa in Epoca Vittoriana, nell’Ottocento, sfruttato prevalentemente per la sua pelliccia. La varietà inglese, infatti, fu la prima ad essere classificata, guadagnando via via popolarità nell’alta società britannica.

La varietà francese, risultato dell’incrocio con il Coniglio Gigante Fiammingo, comparve nella prima metà del ‘900, entrando a far parte a tutti gli effetti degli animali da compagnia.

Nel 1949, l’allevatore olandese Adrian DeCock selezionò il coniglio Ariete nano incrociando arieti francesi con conigli nani olandesi. Questo dolcissimo pet venne riconosciuto ufficialmente nel 1972, durante una mostra in Germania.

Caratteristiche distintive

Il coniglio Ariete nano possiede caratteristiche uniche, che lo rendono un perfetto animale domestico. Ha una corporatura robusta, zampe forti e il suo peso medio si aggira tra 1,5 e 2 kg.

La sua pelliccia è folta con una lunghezza moderata e gli occhi sono grandi e sporgenti, sovrastati da una fronte ampia. La vera particolarità di questo adorabile coniglietto sono le orecchie lunghe e cadenti, che possono misurare tra i 24 e i 28 cm.

L’aspettativa di vita della razza Ariete è sorprendentemente lunga. Se sono in salute, infatti, questi piccoli pets possono tranquillamente superare i 7 anni e, in alcuni casi, vivere oltre i 10 anni.

Tutte le specie di coniglio Ariete

La variante nana è una delle 4 ufficialmente riconosciute dalle associazioni internazionali competenti, in cui si declina la razza dei conigli Ariete. Scopriamole insieme.

Coniglio Ariete Gigante

Caratterizzato da una corporatura massiccia, con cranio largo, naso convesso e pelo folto. Può superare i 5,5 kg di peso. Coniglio Ariete Medio

Possiede una stazza più snella e orecchie più lunghe rispetto alla media della razza. Il peso, di solito, non supera i 5 kg. Coniglio Ariete Piccolo

Meno diffuso in Europa, presenta un corpo minuto che non supera i 3 kg di peso.

Il quarto è appunto il nostro Ariete nano, selezionato in Olanda e frutto di incroci tra diverse tipologie di coniglio ariete. Il suo peso, come abbiamo visto, si aggira tra 1,5 e 2 kg.

In termini di colorazioni, l’ariete Nano è ammesso in tutte le sfumature, ad eccezione dell’argento. Tra le più ricercate troviamo il Coniglio Ariete Blu di Vienna e le diverse tonalità pezzate.

Dolce e socievole: il carattere dell’Ariete nano

Il coniglio Ariete nano ha guadagnato sempre più popolarità come animale da compagnia negli ultimi anni, diventando spesso una scelta preferita rispetto a cani e gatti. Il suo carattere mansueto lo rende un compagno ideale sia per i più piccoli che per le persone anziane.

Caratterizzato da un’affettività spontanea ed evidente, questo piccolo pet sa dimostrare il suo amore attraverso leccate, colpetti di muso e occasionali morsi innocui, accogliendo con entusiasmo le coccole da parte di tutti i membri della famiglia.

Estremamente socievole, l’Ariete nano si affeziona tantissimo alle persone e può dormire vicino a loro. Al contrario, con i propri simili, può manifestare territorialità e litigare per il dominio. L’acquisto di due cuccioli può favorire un’amicizia precoce e mitigare i comportamenti controproducenti tra conigli già adulti.

L’Ariete nano è molto intelligente e curioso e richiede interazioni regolari con i propri padroncini. Alcuni esemplari possono essere inizialmente aggressivi, in questo caso la sterilizzazione può contribuire ad addolcire il loro temperamento.

È bene prestare particolare attenzione ai primi approcci durante la conoscenza iniziale: per guadagnare la fiducia del coniglio, infatti, è consigliabile evitare movimenti bruschi. Sedersi vicino a lui e aspettare che si avvicini, è invece un’ottima pratica, premiandolo con leccornie quando dimostra fiducia.

Come comunica il coniglio Ariete nano?

Il coniglio Ariete nano comunica attraverso specifici atteggiamenti che possono aiutare i proprietari a comprendere il suo stato d’animo. Ad esempio, se tiene il corpo sollevato da terra con la coda orizzontale, potrebbe essere nervoso o concentrato. Quando si sdraia con le zampette distese, invece, tendenzialmente sta esprimendo il desiderio di riposare. Se dà piccoli colpi con il muso sulla mano, sta cercando attenzioni.

Comportamenti come scavare e rosicchiare sono del tutto naturali e non dovrebbero destare preoccupazioni. All’aperto, il coniglio tenderà costruire tane o cunicoli e a rosicchiare radici e oggetti commestibili. In casa, è consigliabile mettere a disposizione coperte o scatoloni, così da prevenire danni dovuti al suo irrefrenabile istinto di esploratore.

In caso di comportamenti indesiderati, è del tutto sconsigliato ricorrere a punizioni fisiche. È necessario, invece, pronunciare un deciso “no!” premiando gli atteggiamenti corretti ed educati, ricorrendo a piccole ricompense da sgranocchiare.

Cure e problemi frequenti

Gli Ariete, a causa delle orecchie pendenti, possono presentare problemi di salute più frequenti rispetto ai conigli con orecchie normali. Si tratta di patologie spesso congenite, derivanti dalla specificità della razza. Per questo, è importante comprendere tali potenziali complicazioni prima di sceglierli come animali da compagnia.

Il condotto uditivo di questi pets, infatti, può restringersi notevolmente causando un ridotto ricambio d’aria e accumulo di cerume. Questo porta a infezioni dolorose all’orecchio, come l’otite, e a sviluppare ascessi che possono richiedere interventi chirurgici.

Un altro problema comune coinvolge la conformazione del cranio, che può influire sull’allineamento della mascella e della mandibola, causando malocclusioni dentali con conseguente dolore e difficoltà nell’alimentazione. Tale problematica può essere contenuta con interventi periodici di limatura.

Infine, gli Ariete nani devono essere sottoposti a vaccinazioni, in particolare contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tuo veterinario saprà fornirti tutte le informazioni necessarie sul programma di somministrazione.

Consigli per un’alimentazione corretta

Una dieta appropriata costituisce uno dei pilastri essenziali per la salute di qualsiasi essere vivente. Questi piccoli erbivori si nutrono principalmente di fieno, erba, germogli, fiori, e altri alimenti vegetali. Ecco alcuni consigli utili per garantire loro una dieta equilibrata.

Fieno di prato polifita

Il fieno è un componente chiave nell’alimentazione del coniglio Ariete nano. Deve essere di prato polifita, senza pesticidi o muffe. Fornirlo quotidianamente è fondamentale per la sua digestione, per la regolarità intestinale e per la salute dentale. Erbe di campo

Introdurre erbe di campo nella dieta, come graminacee, piantaggine, camomilla, contribuisce all’80% dell’alimentazione totale. Devono essere fresche e preferibilmente appena raccolte. Moderate quantità di verdure

Le verdure come sedano, finocchio, radicchio e indivia belga possono essere incluse nella dieta quotidiana, ma con attenzione alle quantità. È sempre necessario evitare eccessi di verdure zuccherine o ricche di calcio. Frutta

La frutta può essere offerta come premio, non più di due volte alla settimana, per evitare un eccesso di zuccheri. Pellet alimentare

Il pellet può essere utilizzato come premio, ma senza eccedere. Evitare quelli con semi di girasole, cereali o pezzetti di frutta. È doveroso assicurarsi che il contenuto di fibre sia superiore al 17%.

Infine, è vitale evitare assolutamente alimenti nocivi come aglio, cipolla, porro, legumi, mais, melanzane, patate, carne, pesce, formaggi, cioccolato e yogurt.

Suggerimenti per allevare il coniglio Ariete nano

Come abbiamo visto, questo tenero animaletto si distingue per la sua propensione al contatto fisico, amando essere accarezzato e abbracciato dai suoi padroncini, in particolare dai più piccoli.

Tuttavia, allevare il coniglio Ariete nano richiede attenzione e cure specifiche per garantire il suo benessere. Ecco alcuni suggerimenti utili:



L’ ariete nano è pulito di natura e il bagnetto non è una pratica necessaria. In caso di sporco, è sufficiente pulirlo con un panno bagnato in acqua tiepida e asciugarlo con cura. Durante l’estate, è consigliabile intensificare le spazzolature del mantello per rimuovere i peli morti.



Mantenere puliti i suoi spazi, la lettiera e gli accessori che utilizza è fondamentale per la sua salute, così come lasciargli a disposizione abbondante acqua fresca in appositi abbeveratoi o ciotole.



Infine, il coniglio Ariete nano apprezza la compagnia, ma è importante rispettare alcune regole. Evita di mettere insieme due femmine adulte, la convivenza migliore – infatti – si verifica tra due femmine cucciole cresciute insieme, con la raccomandazione di sterilizzarle alla maturità sessuale. Lo stesso vale per le coppie di maschi.

Tuttavia, la scelta preferenziale, secondo gli esperti, è l’acquisto di una coppia composta da un maschio e una femmina sterilizzati.

Quanto costa un Ariete nano?

Il costo di un coniglio Ariete nano può variare notevolmente, con una media situata tra i 40 e i 100 euro.

Se hai deciso di accogliere questo adorabile animaletto nella tua famiglia, ti suggeriamo di rivolgerti ad allevatori professionisti e certificati. Questi esperti saranno in grado di fornirti tutte le informazioni essenziali per la sua cura, e garantirti una maggiore sicurezza riguardo alla salute iniziale del tuo cucciolo.

Il coniglio Ariete nano, in definitiva, è il compagno ideale per giochi spensierati e momenti di puro affetto. La sua natura simpatica si unisce alla docilità, rendendolo una scelta perfetta per famiglie con bambini desiderosi di un amico peloso.

Questa piccola creatura, infatti, si trasformerà in un vero e proprio alleato nella creazione di legami affettivi, regalando emozioni uniche e momenti di grande tenerezza.

