Coniglio Rex: affetto e bellezza in un piccolo amico dal pelo vellutato

In questo articolo, esploreremo insieme il sofficissimo mondo del coniglio Rex e scopriremo le indicazioni essenziali per accoglierlo al meglio in famiglia.

Medico veterinario specializzato in sanità animale con master in sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti. La sua missione è proteggere la salute e il benessere degli animali. Per DiLei scrive approfondimenti e articoli informativi per la sezione Pets.

Il coniglio Rex è una delle razze nane più ambite da chi cerca un compagno peloso da coccolare e accudire. Tuttavia, come ogni animale domestico necessita di cure particolari.

Le origini di questa razza sono da ricercare in una mutazione del tutto casuale ottenuta a Parigi all’inizio del 1800. Il risultato diede vita a un esemplare dalla pelliccia vellutata, corta e folta. La sua grande diffusione, si ebbe a partire dal 1924, quando venne presentato al pubblico ufficialmente, in occasione del Paris International Rabbit Show.

L’anno successivo, il coniglio Rex venne riconosciuto come razza standard in alcune zone d’Europa, per poi essere importato negli Stati Uniti divenendo uno dei più popolari animali da compagnia.

Nel frattempo, grazie ad alcuni incroci, furono corretti alcuni difetti fisici che rendevano la razza piuttosto cagionevole e ne rendevano difficile la riproduzione. Da tali accoppiamenti nacquero diverse varianti, ciascuna caratterizzata da sfumature differenti nel colore del mantello.

Caratteristiche distintive del coniglio Rex

Un mantello raffinato è ciò che rende il coniglio Rex una razza molto apprezzata tra gli allevatori. La razza standard di Rex ha una taglia media e può pesare da 3 kg a 4,5 kg, quindi è una delle razze più comuni tra i conigli, tuttavia, ci sono anche delle varianti più piccole di Rex, che possono pesare fra 1,2 e 1,5 kg.

Il coniglio Rex ha un corpo leggermente allungato dall’aspetto snello, che è accentuato dal fatto che ha il pelo corto. La testa del Rex sembra più lunga rispetto alle altre razze e, i particolare, i maschi hanno una testa ben marcata e delle guance folte.

Le orecchie del Rex sono dritte, pelose e distanziate tra loro e possono misurare fino a 12 cm di lunghezza. Queste orecchie lunghe, insieme al collo ben definito, danno al Rex un’impronta caratteristica e un portamento quasi ” elegante”. La pelle del coniglio Rex è un altro tratto distintivo. Il pelo del Rex è cortissimo, non supera i 2 cm, il che fa risaltare la forma del corpo. Questa tipologia di pelliccia unito alla varietà di colori, fa del Rex un coniglio esteticamente molto bello.

Le varietà di coniglio Rex

Nel corso del tempo, sono emerse differenti varianti cromatiche, grazie agli incroci con altre razze. Queste, oggi, sono riconosciute come razze a pelo corto a sé stanti. Un esempio è il Cincillà Rex dalla delicata tonalità grigio-bluastro, oppure il Rex Dalmata con una marcata pezzatura o il Rex Giallo dalla vivace sfumatura giallo-rossiccio.

Oltre alla diversità cromatica, sono emerse anche variazioni di peso; infatti, sono stati selezionati esemplari di dimensioni più contenute, come i Rex nani, e il possente Rex gigante, che si distingue per la sua mole superiore, presentando qualche chilo in più rispetto alla media.

Coniglio Rex: un pet dal carattere affettuoso e docile

Il coniglio Rex si rivela un eccellente amico peloso grazie al suo carattere vivace, docile e pieno di temperamento. Questo piccolo animale, infatti, è curioso e dinamico, con un’energia davvero contagiosa.

La sua natura socievole si traduce in un affetto profondo verso la famiglia che lo accoglie, anche se talvolta può manifestare una timidezza iniziale destinata a scomparire gradualmente.

La sorprendente capacità di apprendimento del coniglio Rex dimostra la sua spiccata intelligenza, sebbene l’addestramento possa richiedere un po’ più di pazienza rispetto a quello dei cani.

La sua natura territoriale e abitudinaria lo rende sensibile ai cambiamenti improvvisi. Pertanto, è fondamentale introdurre le novità con calma e cautela. Ricorda che i conigli Rex hanno la propensione a fuggire di fronte a rumori o movimenti improvvisi che potrebbero spaventarli.

Cure e problemi frequenti

Prendersi cura di questi adorabili pelosetti risulta sorprendentemente semplice, poiché non richiedono una toelettatura particolarmente impegnativa. Tuttavia, è essenziale prestare attenzione a dettagli importanti come le zampe, le unghie e le orecchie, mantenendole sempre pulite per garantire il loro benessere.

È indispensabile, poi, passare del tempo di qualità con il coniglio Rex, sia che si trovi all’interno di casa, sia che abbia un recinto esterno. Questo non solo rafforza il legame affettivo, ma rappresenta anche un modo efficace per monitorare la sua salute.

Scopriamo insieme alcune delle malattie più frequenti, riscontrabili nei conigli Rex.

Problemi dentali

I conigli hanno denti che crescono continuamente e, se non si consumano in modo appropriato, possono causare problemi importanti come malocclusioni.

Il coniglio Rex è soggetto a infezioni del tratto respiratorio superiore, come rinite e sinusite.

Cambiamenti repentini nella dieta o infezioni batteriche possono generare patologie intestinali, capaci di debilitare in maniera grave il coniglietto.

Il Rex può incorrere in infestazioni da parassiti intestinali come i coccidi o i vermi. In questo caso, sono necessarie cure specifiche affinché il piccolo possa ritrovare la piena salute.

Possono verificarsi problemi dentali come l’assottigliamento dei denti, con conseguenti difficoltà per il coniglio nell’alimentazione quotidiana.

Si tratta di un’infiammazione delle zampe, spesso causata da una combinazione di fattori, tra cui lettiere poco adatte o ferite alle zampe.

Parassiti come gli acari o problemi dermatologici possono colpire tutti i conigli, inclusi i Rex.

Un’alimentazione sbilanciata o eccessiva può portare all’obesità, che a sua volta può causare una serie di problemi importanti di salute.

Per prevenire tutte queste patologie, è importante garantire al Rex un ambiente pulito, una dieta equilibrata e regolari controlli veterinari. In caso di sospetta malattia, è fondamentale consultare un veterinario specializzato, in quanto i conigli hanno esigenze specifiche di cura e trattamento.

Inoltre, è consigliabile vaccinare il piccolo una volta all’anno, per proteggerlo da infezioni virali come la mixomatosi e la malattia emorragica virale del coniglio (MEV/RHD).

Linee guida per un’alimentazione adeguata

Fornire un’alimentazione equilibrata al coniglio Rex implica adottare principi simili a quelli destinati a tutti i conigli. Durante la stagione invernale, questo dolce pet gradisce un mix di cereali e alimenti secchi, mentre quando fa caldo, l’erba secca combinata con alcuni vegetali rappresenta una scelta ideale.

Le verdure fresche sono particolarmente apprezzate, specialmente se offerte a temperatura ambiente. Quindi, se conservi il cibo in frigorifero, è consigliabile toglierlo qualche ora prima di somministrarlo, per garantire al piccolo la giusta temperatura.

Le foglie di lattuga sono ben accette, ma è meglio evitare l’iceberg, che potrebbe causare diarrea a causa dell’alto contenuto di acqua. Verdure come bietole, rape, carote, rucola e cardi sono ottime scelte, ma è fondamentale evitare l’eccesso e prestare attenzione alla corretta conservazione, per salvaguardare il coniglio da problemi intestinali.

L’inclusione di un mangime in pellet, possibilmente di alta qualità e privo di sostanze coccidiostatiche, è ideale nell’alimentazione del coniglio Rex. Quando somministri la pappa, assicurati che sia varia e distribuita in piccole quantità nell’arco della giornata. Tutti gli alimenti devono essere attentamente lavati, e occorre evitare cibi ammuffiti, congelati e irrorati con pesticidi, per garantire la sicurezza del tuo adorato pelosetto.

Come allevare un coniglietto Rex in casa

Allevare un Rex in casa richiede particolare attenzione alle specifiche esigenze di tale razza. È fondamentale considerare che questo pet non tollera temperature superiori ai 35°C, pertanto, deve risiedere in un ambiente fresco e provvisto costantemente di acqua pulita.

In inverno, è altrettanto importante mantenere il suo habitat a una temperatura adeguata, considerando la sensibilità al freddo. La pelle delicata del Rex richiede una pulizia frequente della gabbia, possibilmente ogni 3 o 4 giorni. Per evitare che il piccolo si ferisca, è bene rivestire il fondo di abbondante e morbida paglia.

La riproduzione del coniglio Rex avviene quando gli esemplari hanno raggiunto la completa maturità sessuale: intorno ai cinque mesi per le femmine e tra il sesto e il settimo mese per i maschi. L’accoppiamento avviene durante il calore della femmina, la gestazione dura 30 giorni, e le cucciolate contano da tre a cinque coniglietti.

I conigli Rex, come tutti i loro simili, sono creature estremamente socievoli che prediligono vivere in gruppi numerosi. Si consiglia di non tenerli soli, ma piuttosto in coppia o preferibilmente in gruppi più ampi: l’ideale è avere una combinazione di uno o due maschi e diverse femmine.

Curiosità sul coniglio Rex

Il costo di un coniglietto Rex in Italia varia generalmente tra i 30 e gli 80 euro, in base alle caratteristiche specifiche dell’esemplare.

La durata media della vita si attesta tra gli 8 e i 12 anni ed è strettamente legata a fattori come la qualità delle cure ricevute, la dieta e la gestione delle condizioni di salute del piccolo. In genere, i conigli domestici vivono più a lungo rispetto a quelli che trascorrono la loro vita in libertà, esposti alle intemperie e ai pericoli dei predatori.

Prima di acquistare il tuo nuovo amico peloso, ricorda che una selezione attenta dell’allevatore, con una verifica delle condizioni in cui vengono tenuti gli esemplari, è essenziale. Assicurati di fare una scelta consapevole e responsabile per garantire il benessere del tuo coniglietto.

Ricorda, il coniglio Rex è più di un animale domestico: è un amico affettuoso, vivace e intelligente che arricchirà la tua vita quotidiana. Offri amore, attenzioni e un ambiente sicuro, e sarà tuo fedele compagno per molto tempo.