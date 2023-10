Palestra sì, ma con stile: le ispirazioni delle star

Fonte: Getty Images Idee di look da palestra copiando le star

In palestra ci si va per mille motivi: per stare meglio con se stesse, per rimettersi in forma, o semplicemente per fare due chiacchiere con qualche amica! Come tutte le cose, se vogliamo farlo… facciamolo per bene! Ecco qualche consiglio di stile e soprattutto pratico per andare in palestra ed essere chic!

In palestra come le star: ok, ma ricordiamo alcune cose importanti

Il comfort prima di tutto

Essere chic va bene, ma la cosa principale è che siate vestite in modo confortevole per eseguire l’allenamento che vi siete prefissate. Leggins, tute, top, t-shirt… devono seguire il vostro corpo e accompagnarlo nei movimenti, non devono stringere né costringere, altrimenti rischiate perfino di compromettere la riuscita del vostro esercizio. Essere chic va bene, ma non a discapito nella vostra comodità!

Attenzione ai tessuti

In palestra si suda, spesso parecchio: meglio avere addosso tessuti che ce lo consentano senza rischiare di creare arrossamenti o dermatiti. I tessuti naturali sono sempre i migliori: in alternativa, se avete la necessità di una tenuta maggiore per sport ad alto impatto e preferite le fibre sintetiche, una scelta eccellente sono anche quelle rigenerate, sostenibili e amiche dell’ambiente.

Attenzione agli accessori

Ogni disciplina avrà i propri accessori: al di là di copiare le star per avere un look cool, ricordatevi che quello che indossate dovrà essere funzionale al vostro allenamento, quindi adatto a quello che state per eseguire. Le calzature in primis sono importanti: va bene la moda, ma fate attenzione!

Occhio anche alla biancheria (e non solo a quella)

Anche qui, a seconda del tipo di allenamento che fate e del vostro fisico è importante scegliere la biancheria adatta. Se fate attività cardio, è fondamentale che il seno sia correttamente sostenuto e contenuto, soprattutto se avete seno importante. Stesso dicasi se fate pilates, stretching, ma anche attività come cross fit, kick boxing o simili. In caso di attività che prevedono urti, pensate ad eventuali protezioni.

In palestra come le star: colori e abbinamenti

Posto che la regola numero 1 in palestra è la praticità, il mio consiglio è quello di scegliere palette colori omogenee. Questo non significa il total black, ma nemmeno l’indossare tantissimi colori senza un nesso tra di loro. Se volete semplificarvi la vita, optate per un colore di base, che può essere il nero, ma anche il grigio scuro o il blu, e aggiungete una tonalità a contrasto, magari fluo: giallo, arancione, rosa, verde, bluette… quello che preferite. Per agevolarvi nella scelta, pensate al colore delle scarpe che indossate in palestra e riprendete quello: in questo modo sarete sempre vestite con qualcosa di abbinato!

E per finire, non dimentichiamo la regola più importante

Che è una e molto semplice: l’igiene personale! Sembra una cosa scontata, ma non ha nessun senso andare in palestra tutte perfettamente vestite e stilosissime… e poi tenere la gente a distanza perché puzziamo! A maggior ragione dal momento che in palestra si tendono ad usare fibre sintetiche, grandi responsabili di sudorazioni pesanti, curate scrupolosamente la pulizia con prodotti appositi. Meglio essere struccate e pulite, che truccatissime e puzzare!!!