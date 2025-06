Fonte: IPA Belen Rodriguez show a Capri, canta e balla Suavemente

Capri è come sempre un magnete per i Vip, italiani e stranieri. Uno dei locali più amati, ormai da generazioni, è la famosissima Taverna Anema ‘e Core, dove svariati personaggi hanno messo piede per l’evento Vip Champions. Tra di loro anche Belen, rapidamente divenuta protagonista della serata.

Belen a Capri

Ogni anno, a un passo dall’estate, la Taverna Anema ‘e Core ospita l’evento Vip Champions. Nella splendida cornice di Capri giungono, dunque, i personaggi del momento e i famosi di vecchia data, ormai consolidati (per così dire).

Stavolta per la maggior parte c’erano ex del Grande Fratello. Dopo l’addio al reality, stanno facendo il giro dei locali e degli studi, tra video, dj set, spettacoli di vario genere, comparsate televisive, interviste e non solo.

Da Helena Prestes, affiancata sempre a Javier Martinez, a Lorenzo Spolverato, da Cecilia Capriotti alle intramontabili Pamela Prati e Valeria Marini. C’era poi anche il padrone di casa del GF, che tornerà con una veste differente in autunno, ovvero Alfonso Signorini.

A brillare è stata però senza dubbio Belen Rodriguez. L’argentina ha evidentemente bisogno di rilassarsi e così, come non accadeva da anni, ha deciso di trascorrere il weekend del Vip Champions a Capri. A differenza di parte degli altri, viene da dire, lei era lì per scelta e non per bisogno.

Ha cenato a un tavolo insieme al proprio staff. Poco dopo ha poi posato con l’amica Patrizia Griffini e altri ex del GF, Lorenzo Spolverato e Michael Castorino, dinanzi alla torta.

Una mini vacanza, con una domenica di mare il giorno dopo, approfittando di un clima estivo giunto con largo in anticipo in Campania.

L’esibizione di Belen

Un’estate da single, quella di Belen Rodriguez, nonostante si sia ritrovata nuovamente al centro di un po’ di gossip. Ha solo voglia di divertirsi e rilassarsi. Lo dimostra l’esibizione decisamente apprezzata all’interno della Taverna.

In pieno stile Jennifer Lopez, l’argentina ha proposto la sua versione di Suavemente, accennando anche qualche passo di danza. Nessuna ombra di un uomo al suo fianco, dimostrando come le voci su Angelo Galvano non fossero così ben radicate come si poteva pensare.

Non è da escludere che i due si stiano rivedendo ma, di fatto, non sembra essere rinata una storia d’amore. Al tempo stesso, però, Belen non è più solita condividere dettagli personali, ormai da tempo. Quest’assenza, dunque, non è necessariamente una prova.

Sembra aver scelto la stessa strada dell’ex marito, Stefano De Martino, che lascia parlare gli altri anche quando ci sono evidenze di una nuova frequentazione, come quella con Angela Nasti. A Capri, dunque, solo relax e nessuna fuga romantica. Un po’ di respiro dai tanti impegni, che continuano ad aumentare. Tornata in televisione, infatti, la Rodriguez si è gettata anima e corpo nei suoi progetti imprenditoriali, già pubblicizzati online.