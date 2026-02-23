Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Capelli al top con il balsamo professionale che nutre e rivitalizza la chioma

Il cambio stagione è uno dei momenti in cui la nostra chioma si rovina di più. Ma anche il freddo dell’inverno o il caldo estivo possono intaccarne la salute. Oltre a tantissimi altri fattori, come carenze nutrizionali, trattamenti troppo invasivi, ecc. Ecco perché è importante prendersene cura costantemente, anche con dei rimedi che agiscano come un boost di benessere immediato. Come il trattamento d’urto di Redken, un balsamo per capelli che vanta un ingrediente segreto che si prende cura della chioma e che le ridona il giusto livello di vitalità, forza e bellezza.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Redken Il balsamo che agisce come un trattamento d’urto Prezzo 23,33 euro

Il balsamo Acid Bonding di Redken

Un balsamo professionale e riparatore, che nutre delicatamente i capelli, donandogli un aspetto sano, morbido e brillante a lungo termine. E garantendo alla chioma massima protezione e forza. Un vero e proprio trattamento d’urto, che agisce a supporto della chioma e che ne ripristina il naturale benessere, anche grazie a un ingrediente segreto e inaspettato.

Un balsamo dalla formulazione ultra concentrata e arricchita con il sistema Acidic Bonding, al cui interno è presente acido citrico, che aiuta a rafforzare i legami indeboliti della fibra capillare. Un prodotto che agisce come un trattamento d’urto, dalla formulazione concentrata e che ripara e idrata le fibre capillari in profondità, donando alla chioma un condizionamento intenso, difendendo il colore dei capelli, proteggendoli dallo sbiadimento e dalla perdita progressiva di luminosità.

Come agisce il trattamento d’urto di Redken

Il risultato? La chioma diventa immediatamente più nutrita, rimpolpata e lucente. Ma non solo, perché i risultati visibili dopo l’uso di questo trattamento d’urto per capelli sono tanti. Come una maggior morbidezza della chioma, una maggior setosità e facilità nel gestirli e pettinarli, un aumento della loro forza e un aspetto più sano, sia alla vista che al tatto. Insomma, un vero concentrato di benefici per la chioma e con un solo prodotto.

Un trattamento che agisce all’istante, garantendo alla chioma il massimo del benessere fin dopo il primo utilizzo, andando a rinforzare i legami indeboliti dei capelli, rivitalizzandone la fibra e proteggendone il colore in una sola applicazione.

Un balsamo che è un trattamento d’urto rivitalizzante, nutriente e che agisce in profondità dalla radice alle punte, permettendo alla chioma in tutta la sua lunghezza di godere dei benefici dell’acido citrico di cui è composto il balsamo Acid Bonding di Redken.

Redken Il balsamo che agisce come un trattamento d’urto Prezzo 23,33 euro

Come si utilizza sulla chioma

Un prodotto che vale la pena testare anche sulla propria chioma, soprattutto in caso di secchezza, se la vedete, spenta o stressata o se, in generale, vi sembra meno vitale e forte. Un balsamo da utilizzare esattamente come fareste con un prodotto simile “normale”, da applicare dopo lo shampoo durante l’haircare routine e da lasciare in posa per qualche minuto, per permettere ai suoi ingredienti di penetrare nel capello e fare il loro lavoro ristrutturante.

Una volta fatto, dovrete risciacquare come siete solite fare, tamponare la chioma con un panno per eliminare l’umidità in eccesso e procedere con lo styling, ma con la certezza di ritrovarvi una chioma luminosa, forte, vitale e dall’aspetto immediatamente più sano. Come foste appena uscite da un salone di bellezza.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp