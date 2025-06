Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ogni più pura fashionista lo sa: quantomeno nel dizionario modaiolo, giugno rima con abiti corti, leggeri e freschi pronti a risolvere il look del giorno con la loro allure effortless, romantica e femminile. Ebbene, a quanto pare Belen Rodriguez appartiene proprio alla suddetta categoria. La showgirl argentina ha voluto accogliere l’estate in arrivo con un viaggio nella splendida Capri, viaggio in cui ha dato il meglio di sé anche e soprattutto in materia di stile.

Belen Rodriguez sfoggia a Capri il perfetto abito estivo: tutto quello che sappiamo

In tinta unita o rigorosamente a fiori, impreziositi da balze, ricami, cut-out e volant, i vestiti corti dell’estate 2025 hanno dalla loro un’attrattiva senza eguali: parte fondamentale del guardaroba di stagione praticamente da sempre, nonché nostri primi alleati fashion almeno sino a settembre inoltrato, quelli di quest’anno si sposano alla perfezione con le ultime tendenze moda viste in passerella.

Chi ne subisce il fascino è, proprio come noi, anche Belen Rodriguez la quale, alla prima occasione buona, ne ha sfoggiato uno delizioso approfittando della propria permanenza a Capri.

Protagonista assoluto del suo ultimo carosello su Instagram, ricordo indelebile dei giorni trascorsi sulla bella isola, il particolarissimo mini dress floreale in oggetto era color giallo canarino, caratterizzato da un bustier attillato e da una morbida gonna a ruota, dotato di scollatura profonda e maniche corte.

La fantasia a fiori piccoli e multicolore si abbinava perfettamente al bikini bianco ed al paio di sandali rasoterra in pelle nera della conduttrice latina. Finivano il look da spiaggia un cappello in paglia intrecciata ed una maxi borsa mare.

Inutile specificare come, del tutto prevedibilmente, la mise in questione abbia solleticato la smania di shopping di praticamente ogni donna, versatile e graziosa com’era. Buone notizie, allora: si tratta di un modello appartenente alla collezione primavera/estate 2025 di Me Fui, non a caso brand beachwear di proprietà di Belen e Cecilia Rodriguez.

Belen spensierata (e single) in vacanza a Capri

Ricchezza italiana e romanticismo allo stato puro, Capri è da sempre un autentico magnete per le star di tutto il mondo e questa estate, siamo certi, non farà eccezione. Il viavai stellare ha già avuto inizio, e l’ultima in ordine cronologico ad aver potuto godere del suo mare blu e dei suoi panorami mozzafiato è stata la nostra Belen Rodriguez.

La showgirl latino-americana ha infatti deciso di trascorrere lo scorso weekend, quello del Vip Champions, sulla magnifica isola e, come di consueto del resto, non è assolutamente passata inosservata.

Dopo aver trascorso l’intera giornata a rilassarsi in barca, la conduttrice ha trascorso la serata presso la rinomata Taverna Anema ‘e Core: dopo avervi cenato insieme al proprio staff, con l’amica Patrizia Griffini e alcuni ex del GF, Lorenzo Spolverato e Michael Castorino, eccola sorridente e con il brio che da sempre la contraddistingue intrattenere gli altri commensali con una personale versione di Suavemente, accompagnata anche da qualche passo di danza alla sua maniera. Nessuna ombra di un uomo al suo fianco, a smentita di quelle voci in merito al presunto ritorno di fiamma con Angelo Galvano.