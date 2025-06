Grande Fratello torna in tv ma cambiano le opinioniste, l’indiscrezione

Nonostante la crisi che sta vivendo il mondo dei reality show, Mediaset non ha alcuna intenzione di rinunciare al GF che tornerà regolarmente in onda a settembre

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Cesara Buonamici, Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi, Rebecca Staffelli

La prossima edizione del Grande Fratello, prevista per settembre 2025, si preannuncia ricca di novità e celebrazioni per il 25esimo anniversario del reality show. Il primo del suo genere, ad oggi il più longevo. Amato e odiato ma alla fine da sempre uno spaccato della società. A quanto pare Mediaset starebbe pensando di cambiare le opinioniste del programma. Dovrebbe invece restar ben saldo al timone della conduzione Alfonso Signorini, che svolge il ruolo di conduttore da ormai ben cinque anni.

Nuove opinioniste in arrivo al Grande Fratello

Una nuova edizione del Grande Fratello tornerà a settembre, molto probabilmente in versione all stars per celebrare il venticinquesimo anniversario del format, che ha indubbiamente rivoluzionato il piccolo schermo. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che il cast possa essere composto in gran parte da ex concorrenti che nel corso degli anni hanno reso celebre il reality show.

Confermato come conduttore Alfonso Signorini mentre non dovrebbero esserci più le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Molto probabilmente al loro posto arriverà Stefania Orlando, che ha partecipato al GF ben due volte e conosce quindi bene i meccanismi del gioco. Non è chiaro se però sarà l’unica a ricoprire quel ruolo o se avrà una “compagna d’avventura”.

Una mossa ponderata, la suddetta, da parte di Mediaset che sta provando a valorizzare figure care al pubblico, in grado di garantire al contempo un contributo autorevole e riconoscibile allo show. Trattasi di un rafforzamento qualitativo del cast, utile sicuramente a mantenere alta l’attenzione ed il livello del dibattito ad animare il programma.

Per quanto riguarda la Buonamici, invece, probabile che la giornalista abbia deciso dopo due anni di lasciare il progetto per dedicarsi ad altro. Potrebbe essere sostituita da un altro personaggio lontano dal trash, per mantenere così un certo equilibrio in studio.

Ad oggi non è chiaro neppure se nella prossima edizione del Grande Fratello ci sarà spazio per Rebecca Staffelli, che negli ultimi anni si è occupata della parte social della trasmissione, dove ha raccolto il testimone di Giulia Salemi.

Scelta già la nuova concorrente del Grande Fratello

Non solo personaggi già visti nella Casa più spiata d’Italia. Stando sempre alle ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe deciso di contattare per la prossima edizione del Grande Fratello, in partenza come sempre a settembre, Benedicta Boccoli, vista di recente a The Couple con la sorella Brigitta. Nelle poche settimane di permanenza nel reality game di Ilary Blasi l’attrice si è subito fatta notare rispetto ad altri partecipanti.

Ad esempio, è stata al centro di una lite accesa con la sorella e ha provato a smuovere le dinamiche di The Couple con la sua personalità. Tanto è bastato ad attirare l’attenzione della produzione del GF che avrebbe già avviato delle trattative con Benedicta, che potrebbe essere la prossima protagonista della storica trasmissione.

Benedicta Boccoli potrebbe così mettersi davvero alla prova con un reality show visto che l’esperienza di The Couple non è andata come previsto: lo show è stato chiuso in anticipo, senza una finale e ha raggiunto a stento il milione di spettatori.