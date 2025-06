Caterina Balivo fresca e glamour con l’abito a fiori firmato da Belen Rodriguez

IPA Caterina Balivo, 10 look che hanno fatto la storia (con qualche scivolone)

Una ventata di freschezza e raffinatezza nello studio de La volta buona grazie al look di Caterina Balivo. Al di là della sua consueta solarità e vivacità, la conduttrice di Aversa ha deciso di puntare su un capo evergreen della bella stagione, sempre di grande tendenza: l’abito floreale.

Glamour e chic, oltre che versatile e perfetto per ogni occasione. Caterina ha poi optato per un modello decisamente particolare e speciale, firmato nientepopodimeno che da Belen Rodriguez.

L’abito a fiori di Caterina Balivo

Per la puntata de La volta buona in onda su Rai 1 mercoledì 18 giugno, Caterina Balivo ha sfoggiato un abito a fiori di Mar de Margaritas, brand creato qualche anno fa da Belen Rodriguez.

Da tempo ormai l’ex moglie di Stefano De Martino alterna il lavoro in televisione a quello da imprenditrice. Possiede altri due marchi di abbigliamento, fondati insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez, oltre ad uno beauty nato da qualche mese e che le sta regalando ulteriori soddisfazioni professionali.

Mar de Margaritas è nato con l’intento di celebrare la bellezza e la femminilità delle donne, offrendo loro capi d’abbigliamento e accessori che valorizzano la loro bellezza naturale e le facciano sentire a loro agio e sicure di sé. Ogni pezzo della collezione è stato progettato per essere indossato in diverse occasioni, dalle più casual alle più formali, permettendo alle donne di sentirsi sempre al loro meglio.

Caterina Balivo ha optato per l’abito corto bianco con fiori azzurri e verdi e drappeggio sul davanti. Un modello che sicuramente esalta il suo fisico asciutto e valorizza le sue gambe lunghe e toniche. Un look che i fan hanno apprezzato molto sui social, tanto che like e commenti si sono letteralmente sprecati.

Tra l’altro, non è la prima volta che Caterina Balivo sceglie abiti che portano la firma di Belen Rodriguez. Ha indossato un vestito bianco a pois neri, sempre di Mar de Margaritas, per festeggiare lo Scudetto del Napoli, la sua squadra del suo cuore.

La tendenza dell’abito a fiori

Quello degli abiti a fiori è indubbiamente un trend che non sfiorisce mai. Grande protagonista pure di questa stagione, è un must have per ogni donna. Un tipo di vestito che sta bene a tutte le età e a tutte le forme e che può essere indossato in ogni occasione. Dal lavoro all’aperitivo con le amiche, dalla cena romantica al matrimonio.

Lungo o corto, a seconda dei propri gusti. Pratici, confortevoli, estremamente romantici, ma mai scontati, anzi. Chi pensa che il floral dress sia un capo di abbigliamento noioso e datato, dovrà ricredersi in questi mesi più caldi. Mai come quest’anno, infatti, gli stilisti hanno proposto variazioni sul tema così cool e interessanti.

A partire da Belen Rodriguez, che ha sempre avuto un debole per questo genere di vestiti. Anche nell’ultima vacanza a Capri la 40enne ha lasciato il segno e incantato tutti con il suo minidress floreale, giallo canarino, caratterizzato da un bustier attillato e da una morbida gonna a ruota, dotato di scollatura profonda e maniche corte.