Ferragni e Baby K, nuova coppia (e hit) dell’estate: “Non mi basta più”

Dopo Tiziano Ferro e Jovanotti, Pezzali e J Ax e la Amoroso che torna con i Boomdabash, mancano solo all’appello Fred De Palma con Ana Mena (non c’è il due senza il tre) e Baby K e i tormentoni estivi sono serviti.

In realtà, la notiziona del giorno è proprio questa: Baby K ha annunciato l’uscita del nuovo singolo estivo, Non mi basta più e la bomba è il featuring del brano: Chiara Ferragni. L’influencer multitasking, imprenditrice, stilista, testimonial, ora diventa pure cantante.

In realtà lei (giustamente) minimizza: nel brano si sente la sua voce un paio di volte, durante l’attacco e a metà, un paio di frasi buttate là, ma tanto è bastato per far impazzire i social e far diventare #chiaraferragni, ancora un volta, di tendenza.

Tra i commenti, ironici e divertiti (“Chiara Ferragni che dice cose a caso nella nuova canzone di Baby K MI SPEZZAAAAA LA AMO “, “Il tormentone di Baby K e Chiara Ferragni è la trashata di cui avevo bisogno in questi giorni, prima di andare in overdose con Temptation Island”; “Baby K: posso scrivere Chiara Ferragni nella mia canzone per avere più views seppure lei non canti niente?”), c’è anche chi sente puzza di bruciato, o meglio di Pantene, e avverta il tutto come una scaltrissima operazione di marketing.

Effettivamente, Baby K e Chiara si sono conosciute lo scorso anno sul set dello spot del celebre marchio, sono diventate amiche e in quella occasione, a detta della Ferragni, è nata da parte della cantante l’idea di una collaborazione.

Nel testo, però, non è sfuggito il rimando al brand (“Ti ho in testa come Pantene”) tanto che in rete qualcuno scrive: “Baby K entra nella famiglia Pantene, di cui Chiara Ferragni è testimonial già da qualche anno. Qualcuno ha l’idea di far fare alle due un featuring dove Chiara esclama “ti ho in testa come Pantene”, citando il brand. La hit diventa colonna sonora della pubblicità. Praticamente geniale”…