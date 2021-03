Luis Miguel, perché Chi l’ha visto? si occupa di sua mamma, Marcella Basteri

editato in: da

Luis Miguel, ieri e oggi

Nella puntata di Chi l’ha visto? che va in onda mercoledì 10 marzo su Rai3 alle 21.21 Federica Sciarelli affronta il caso di Marcella Basteri, mamma di Luis Miguel, scomparsa nel lontano 1986, proprio negli anni in cui suoi figlio faceva furore in Italia.

La storia della scomparsa di Marcella Basteri dunque risale a 35 anni fa. Nata in Italia, anche se suo padre, scomparso nel 1992, era messicano, di lei si perdono le tracce a Madrid nel settembre 1986. In quel periodo Marcella si era trasferita dal Messico in Italia dopo una separazione piuttosto difficile dal marito. Proprio con lui aveva appuntamento a Madrid per definire le clausole del divorzio e mettere fine al matrimonio.

La Basteri parte quindi da Pisa, arriva nella capitale spagnola e da lì si perdono le tracce. I parenti italiani l’hanno vista per l’ultima volta a Pisa il 18 agosto 1986, lei scompare nel nulla il mese successivo.

Non è la prima volta che Chi l’ha visto? si occupa del suo caso. Infatti, i familiari, non dandosi per vinti, si rivolgono alla trasmissione di Rai 3 nel 1993, allora condotta da Giovanna Milella. Le indagini vengono riprese più volte nel corso degli anni, ma non danno esito positivo.

A riportare l’attenzione sulla vicenda della mamma di Luis Miguel è ora la cugina messicana della donna che racconta in esclusiva alla Sciarelli come Marcella Basteri, un giorno parte da Massa perché deve raggiungere la Spagna, ma di lei da quel momento non si sa più nulla. Qualcuno sostiene che è viva e si trovi in Argentina.

Nel 2018 fu avvistata una donna senza fissa dimora nel quartiere di San Telmo a Buenos Aires. La somiglianza con la Basteri, il fatto che avesse un accento italiano e che si rifiutasse di rivelare la sua identità fece pensare che si trattasse proprio della madre di Luis Miguel. Ma la donna in questione smentì categoricamente di essere Marcella Basteri.

Chi l’ha visto? dunque ritorna sul caso occupandosene in più puntate. Il 10 marzo vengono riproposte le immagini di Luis Miguel vestito di bianco al Festival di Sanremo, vengono mostrate le foto della bellissima Marcella Basteri e viene affrontato il rapporto del cantante col padre, un uomo molto duro che gli faceva da manager e che voleva trasformarlo in una macchina da soldi, finché compiuti i 18 anni Luis lo allontana. Poi viene mostrato il cantante l’anno dopo a Sanremo quando dedica una canzone alla madre chiamandola “Marcela” in spagnolo. Luis Miguel oggi vive in modo molto riservato e non parla più in pubblico della scomparsa di sua madre.