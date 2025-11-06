Vittoria di Svezia presto Regina, gli svedesi voltano le spalle a Re Carlo Gustavo

Il prestigioso quotidiano svedese Dagens Nyheter pubblica un nuovo sondaggio sulla monarchia e sulla famiglia Bernadotte e i risultati sono davvero sorprendenti

La Svezia ha parlato di nuovo… e il messaggio non potrebbe essere più chiaro: il Paese vuole restare una monarchia ma con la Principessa Vittoria al timone. Questa è la conclusione più sorprendente dell’ultimo importante sondaggio sulla Casa Bernadotte, condotto dal prestigioso quotidiano Dagens Nyheter, il più letto del Paese, paragonabile a The Guardian o Le Monde per peso editoriale.

La Svezia vuole presto Vittoria sul trono

I sudditi svedesi hanno voltato le spalle a Re Carlo Gustavo, salito al trono nel 1973 e ad oggi il monarca che ha regnato più a lungo nella storia della Svezia. Il sondaggio è stato divulgato in concomitanza con la partecipazione del sovrano e sua moglie, la Regina Silvia, alla COP30, l’incontro annuale in Brasile dei Paesi aderenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Per via di questo viaggio la Principessa Vittoria è tenuta ad assumere temporaneamente il ruolo di capo di Stato mentre il padre è all’estero. Ma, a a giudicare da questi sorprendenti risultati, si tratta di una situazione che gli svedesi non trovano discutibile. Anzi, il contrario.

I numeri non mentono e, in questo caso, rafforzano il sostegno alla monarchia. Tra gli intervistati, due su tre vogliono mantenere l’attuale forma di governo e solo uno su cinque ritiene che la carica di capo dello Stato debba essere eletta alle urne, anziché essere ereditata all’interno della famiglia Bernadotte e tramandata di padre in figlio.

Quello che sembra venuto meno è il sostegno a Re Carlo Gustavo. Quindici anni fa, solo una piccola minoranza era favorevole all’abdicazione del monarca in favore della figlia. Da allora, la percentuale di persone che desidera che Vittoria salga al trono prima della morte del padre, un evento comune in molte famiglie reali, è aumentata considerevolmente.

Questo sondaggio, condotto per Dagens Nyheter dall’Università di Göteborg, ha anche dimostrato che la Principessa è più popolare del Re 79enne: il 42% degli intervistati preferirebbe che Carlo Gustavo abdicasse in favore della figlia e che fosse lei a salire al trono.

I dati sono generalmente positivi per la royal family svedese, ma molto meno rispetto a venti anni fa, quando il sostegno alla Corona era molto più schiacciante. Allora, l’88% della popolazione approvava la monarchia, rispetto al 66% attuale.

Tuttavia, quest’ultima percentuale è leggermente superiore a quella del 2023, quando la stessa pubblicazione condusse uno studio simile.

Due anni fa, il 64% degli intervistati riteneva che Re Carlo Gustavo avesse fatto un buon lavoro, ma il 43% credeva che fosse giunto il momento per lui di abdicare in favore della figlia maggiore ed erede mentre il 38% sosteneva che avrebbe dovuto rimanere, cosa che ha poi fatto. Il sostegno alla monarchia si attestava al 62%, quattro punti percentuali in meno rispetto a oggi.

Vittoria di Svezia è molto amata nel suo Paese

In altre parole, l’istituzione è ancora apprezzata, ma la figura del monarca ha perso il suo fascino nel corso degli anni. Due decenni fa, la popolarità della Corona era vicina all’88%. Oggi è al 66%. È ancora alta, ma la tendenza è chiara: gli svedesi si fidano più della Principessa che del Re.

Il ruolo di Vittoria non è meramente simbolico. Rappresenta sempre più spesso il padre nei viaggi ufficiali, come quello recente in Giappone, e il suo addestramento militare dimostra che il passaggio di consegne, quando arriverà, sarà naturale e pienamente accolto dai sudditi.

Per ora, Re Carlo Gustavo non ha dato segni di voler abdicare. Ma l’opinione pubblica punta già in una direzione ben precisa: la futura Regina Vittoria non è solo l’erede: ad oggi è, a tutti gli effetti, la beniamina del popolo.

