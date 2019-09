Alessandro Greco, le tenere rivelazioni della moglie Beatrice Bocci

editato in: da

Beatrice Bocci, moglie di Alessandro Greco, racconta l’amore per il conduttore conosciuto dietro le quinte di Miss Italia.

Erano gli anni Novanta quando Beatrice partecipò al concorso di bellezza, arrivando seconda dopo Alessandra Meloni. All’epoca la Bocci era già mamma di Alessandra, nata da un precedente matrimonio.

“Sono cresciuta in una famiglia dove si respirava un’aria cattolica – ha raccontato a Cristianitoday – […] Dopo ho avuto una crisi di crescita ed ho fatto un colpo di testa, tant’è che a 21 anni dopo 7 mesi di fidanzamento, sono rimasta incinta di Alessandra e mi sono sposata. È stato tutto così veloce ed ero poco cosciente – ha aggiunto -, infatti la conoscenza più approfondita è avvenuta dopo esserci sposati e sono subentrati dei problemi molto gravi che mi hanno causato grandi sofferenze”.

Poi l’incontro con Alessandro Greco e un amore che dura ancora oggi. “Percepivo che era una persona dell’ambiente ma fuori dall’ambiente dello spettacolo – ha confessato – […] In Alessandro ho avvertito subito che c’era qualcosa che ci legava; in lui c’era qualcosa di pulito e di semplice che mi somigliava”.

Beatrice Bocci e Alessandro Greco nel 1998 sono diventati genitori di Lorenzo, mentre nel 2008 si sono uniti con rito civile. Hanno però conservato sempre il sogno di sposarsi in chiesa, reso difficile dal fatto che il primo marito della modella aveva lo stesso nome del conduttore. In quegli anni difficili, Beatrice e Alessandro hanno intrapreso un percorso di conversione che gli ha portati a vivere in castità sino all’annuncio dell’annullamento dell’unione precedente.

Innamoratissimo della moglie, Alessandro Greco qualche giorno fa, pensando al loro primo incontro a Miss Italia, le aveva fatto una splendida dedica d’amore. “Nel 1994 che il cuore ha detto: ’Alessandro, per te Miss Italia finisce qui!’ – aveva scritto postando uno scatto ai tempi del concorso -. La concorrente n.10 con la fascia di Miss Toscana, arrivata seconda al concorso, di lì a poco sarebbe diventata la Miss della mia vita. Dopotutto si chiama Beatrice e, ricordando Dante, compresi il verso in cui, cantando la dolcezza di uno sguardo di una sua omonima, scrisse: ‘…che ‘ntender no la può chi no la prova“.