A Ruota Libera: le dolci parole di Rita Dalla Chiesa per Fabrizio Frizzi

C’è un posto speciale nel cuore di Rita Dalla Chiesa: è quello occupato da Fabrizio Frizzi, conduttore gentile scomparso a marzo del 2018. I due erano profondamente legati: prima marito e moglie, poi persone unite da un rapporto schietto e sempre disteso, non hanno mai fatto mistero di essere punto di riferimento l’una per l’altro.

La Dalla Chiesa, che ha un ottimo rapporto anche con la moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan, ha parlato dell’ex marito durante l’ultima puntata di A Ruota Libera, interloquendo con la padrona di casa, Francesca Fialdini. Le due hanno portato avanti una bella chiacchierata riguardante il percorso personale e professionale di Rita e l’accenno a Frizzi era inevitabile.

La Fialdini ha mandato in onda una breve clip dove è stato possibile vedere due giovanissimi Fabrizio e Rita iniziare una puntata di Pane e Marmellata nel 1985. I due apparivano distesi e complici e scherzavano sul fatto che Frizzi aveva bevuto qualcosa di troppo forte per i suoi standard la sera prima, tra una risata e l’altra.

Proprio notando la complicità tra i due, la Fialdini ha chiesto alla Dalla Chiesa cosa, ai tempi, le piacesse di lui. E Rita, senza tirarsi indietro, ha affermato:

La sua risata, il suo imbarazzo.. quanto mi piaceva metterlo in imbarazzo! Era di una tenerezza, di una dolcezza infinita. Lì era all’inizio della nostra storia, in pochi sapevano che stavamo insieme. Una persona così meritava veramente tutto il bene di questo mondo, tutto il successo che è arrivato dopo e anche di più.

Poi, in maniera dolcissima e commovente, la Dalla Chiesa ha declinato le sue sensazioni al presente, parlando di ciò che ancora prova per quello che a lungo è stato il suo compagno:

Infine, dopo una clip che parlava della casa prediletta che Rita possiede nel Lazio, precisamente ad Anzio, la Fialdini ha chiesto cosa la legasse così tanto a quel luogo. Così lei ha rivelato un aneddoto inedito, tanto tenero quanto straziante:

Ho comprato questa casetta senza dire niente a Fabrizio. Ero in giro, l’ho vista, sono entrata e l’ho presa. Fabrizio prima si è arrabbiato, mi ha detto che non ci si poteva fidare a mandarmi in giro da sola, ma poi ci abbiamo passato vent’anni. Non ci torno da due anni perché era la nostra casa. Fa male.