Alena Seredova, le nozze con Alessandro sono vicine: il quarto figlio e la gelosia

È tutto pronto per le nozze di Alena Seredova: come ogni sposa che si rispetti, la modella ha le idee ben chiare su come celebrare l’amore con il compagno Alessandro Nasi, che tre anni fa l’ha resa mamma per la terza volta di Vivienne Charlotte.

A Oggi ha raccontato del rapporto con il futuro marito, il desiderio di allargare ancora la famiglia e quel pizzico di gelosia verso di lui, senza perdere l’occasione di lanciare una frecciatina all’ex Gigi Buffon.

Alena Seredova vicina alle nozze: le confessioni (e la frecciata a Buffon)

Mancano ormai pochissimi mesi al matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi: la coppia, innamoratissima, non vede l’ora di celebrare il loro amore il prossimo giugno. È tutto pronto per le nozze: la modella ha voluto svelare gli ultimi dettagli a Oggi, parlando anche del rapporto con il suo compagno, senza risparmiare una frecciatina all’ex Buffon.

La Seredova non ha nascosto infatti di essere gelosa del suo futuro marito: “Un pochino sì, ma devo dire che non sono una ‘controllona’ e perciò alla fine ha tutta la sua libertà. Io spero non se ne approfitti troppo. Mi fido”, ha confessato. Nelle sue parole è impossibile non leggere un riferimento al tradimento del suo ex con Ilaria D’Amico.

I due hanno avuto insieme Louis Thomas e David Lee, e insieme a Nasi Alena è diventata mamma per la terza volta di Vivienne Charlotte, realizzando quel desiderio di avere una famiglia numerosa. E mentre le nozze sono sempre più vicine, la coppia ha anche pensato di allargare (ancora) la famiglia.

“Un altro figlio? Ci abbiamo pensato più e più volte – ha svelato Alena – anche perché a me sarebbe piaciuto tantissimo per la Vivi e pure per Ale. È che dopo quest’ultimo parto io mi sono trovata a essere un po’ stanca, così ho ragionato molto e ho deciso che le energie che ho voglio dedicarle a quelli che ci sono già. Nel frattempo perso che ho un po’ perso il treno. E comunque io, tra pochi giorni, compio 45 anni”, ha detto la Seredova, spegnerà le candeline il prossimo 21 marzo.

Alena Seredova, tutti i dettagli del matrimonio con Alessandro Nasi

L’estate si avvicina e con lei il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi: le nozze si terranno a giugno, come ha svelato qualche tempo fa la stessa modella su Instagram, ma restano top secret sia la data che il luogo delle celebrazioni.

Alena non potrebbe essere più felice: era il 2015 quando ha conosciuto il suo compagno, che è riuscito a scacciare i fantasmi del passato, regalandole di nuovo il sorriso e la serenità. La loro relazione è stata segnata fin da subito da passi importanti: prima la convivenza, poi la nascita, nel maggio del 2020, di Vivienne Charlotte.

La scorsa estate è arrivata la romanticissima proposta di matrimonio: “Ero convinta non me ne importasse niente, ma forse non ero convinta poi fino in fondo – aveva rivelato a Verissimo –. Non me lo aspettavo, forse non ci credevo più e non davo importanza a qualcosa che so già che può non andare bene. Ma appena mi ha chiesto di sposarlo, la mia visione è cambiata immediatamente”.

Già qualche tempo fa la modella aveva svelato di volersi sposare in Italia, probabilmente al sud, con l’intenzione di organizzare un weekend di festa circondati dall’affetto di amici e familiari. Ultimo dettaglio, l’abito bianco: “Voglio sorprendere il mio compagno e far piangere le amiche. Noi signore di una certa età ci commuoviamo facilmente, siamo molto sensibili”, ha detto scherzando.