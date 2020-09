Elettra Lamborghini cambia look prima delle nozze: con i capelli corti è splendida

editato in: da

Elettra Lamborghini sposa Afrojack: i 2 abiti, gli invitati, i testimoni, tutto sulle nozze

Elettra Lamborghini cambia look prima delle nozze con Afrojack. Manca ormai pochissimo al matrimonio dell’ereditiera e del dj olandese e per l’occasione la sposa ha deciso di rinnovare il taglio di capelli. Dopo aver sfoggiato per tanti mesi una chioma lunga e fluente, Elettra ha deciso di optare per un taglio più corto, puntando su un bob mosso.

Un look che sta davvero benissimo alla cantante e che lei ha svelato su Instagram. “Sarà bellissimo e non vedo l’ora”, ha scritto riferendosi alle nozze. Nello scatto Elettra stringe fra le mani un mazzo di fiori d è splendida come solo una futura sposa può essere. Dopo mesi di preparativi il giorno del sì sta finalmente per arrivare. La Lamborghini e Afrojack sabato 26 settembre si giureranno amore eterno in una location da sogno sul lago di Como.

“Arriverò con il mio papino Tony, ovviamente in Lamborghini”, ha annunciato la cantante. Le nozze si svolgeranno in inglese e a officiarle sarà un prete con con Elettra ha parlato a lungo. Afrojack avrà come testimone il suo migliore amico, mentre l’ereditiera ha scelto le gemelle Flaminia e Lucrezia. La sorella maggiore Ginevra invece ha fatto sapere che non ci sarà. Gli invitati saranno circa 100, ridotti a causa dell’emergenza Coronavirus e della volontà della coppia di festeggiare solo con gli amici più cari e i parenti.

Il vestito da sposa è ancora un mistero, anche se Elettra raccontato di aver già preparato ben tre abiti per affrontare la festa. “Al momento ne ho tre: quello da sposa, uno più classico l’altro pop, e uno post party per la festa per nulla banale – ha detto al settimanale Chi -, ma molto particolare in stile Lamborghini. Ne avrò cambiati cinquanta per arrivare a quelli definitivi. Vi lascerò a bocca aperta. Alla fine credo che ne sceglierò due”.

Infine la prima notte di nozze sarà nella villa in cui si celebra il matrimonio. “La prima notte dormiremo nella suite della villa dove si celebreranno le nozze anche se so che già che piangerò tutta la notte, povero Nick. Piangerò appoggiata a lui”.