Domenica In, Elettra Lamborghini parla del marito: “Posso essere me stessa”

editato in: da

Elettra Lamborghini sposa Afrojack: i 2 abiti, gli invitati, i testimoni, tutto sulle nozze

Elettra Lamborghini, la “Twerking Queen” più famosa d’Italia è stata ospite del salotto domenicale di Mara Venier, nel corso della puntata di domenica 28 febbraio. Purtroppo, la sua ospitata non è filata liscia come previsto, in quanto la cantante si è svegliata con un terribile torcicollo che non le ha permesso di muoversi senza accusare alcun dolore. A causa di questo imprevisto, Elettra non ha potuto esibirsi sulle note del brano che ha portato in gara durante lo scorso Festival di Sanremo, Musica e il resto scompare, ma ha comunque desiderato portare a termine la sua intervista. Tra gli argomenti toccati, il rapporto con Lolita, la sua amata cavalla scomparsa lo scorso ottobre, e la solida relazione che la lega al marito Afrojack.

I due si sono fidanzati ufficialmente il giorno di Natale del 2019, sposandosi lo scorso 26 settembre nella splendide cornice di Villa Giovio Balbiano, sulle romantiche sponde del Lago di Como.

L’organizzazione del matrimonio, allestito da Enzo Miccio, il wedding planner più amato d’Italia, ha richiesto molte energie. Elettra stessa ha ammesso di essersi sentita esausta in quel periodo, tra la ricerca dell’abito perfetto e la cura dei dettagli. L’elemento più arduo da scegliere? la torta!

Il Covid-19, poi, non ha di certo facilitato i preparativi e ha rappresentato una significativa incertezza, oltre che un ostacolo. “Siamo stati molto fortunati, perché due settimane dopo hanno chiuso tutto” ha affermato la nipote di Ferruccio Lamborghini, continuando “Ho invitato poca gente per le restrizioni e ho fatto fare a tutti il test.”

Trascorsi cinque mesi dal matrimonio, la cantante di Pem Pem si dichiara fermamente convinta nella sua scelta, ammettendo che “Se dovessi tornare indietro non avrei mai immaginato di sposarmi a ventisei anni. Afrojack è talmente una persona buona che non avrei mai pensato alla carriera per rinunciare a lui. Io lo porto sempre altissimo, perché è una persona di cuore, è po’ come l’amore tra una mamma e suo figlio. Posso parlare di qualsiasi cosa, non sento che mi giudica, e c’è anche la passione. Non c’è niente che non va, dovevo sposarmi per forza. Posso fare quello che mi pare, essere me stessa: cosa vuoi di più nella vita?”.

Gratitudine e commozione dipingono il volto di Elettra, che lascia trasparire la pienezza e la sincerità dell’affetto che prova per il marito.