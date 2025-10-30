Affari Tuoi, Stefano De Martino ironizza su Gerry Scotti: “Ognuno ha la valletta che si merita”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 30 ottobre di Affari Tuoi, Stefano De Martino regala al pubblico, ancora una volta, divertimento e colpi di scena. Il conduttore continua la sfida a distanza con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, senza risparmiare qualche battuta ironica.

Affari Tuoi, Marianna dalla Campania sfida il Dottore

A giocare nella nuova puntata di Affari Tuoi è Marianna dalla Campania. La concorrente arriva da Melito di Napoli, ha 34 anni e di mestiere è un chirurgo cardiovascolare. Per l’occasione ha scelto di giocare con Barbara, la sorella gemella che fa, proprio come lei, il medico.

Marianna e sua sorella hanno giocato una partita particolarmente fortunata, dimostrando grande coraggio e forza di volontà. Hanno infatti rifiutato varie proposte del Dottore, scegliendo di andare avanti con il gioco e rischiando anche moltissimo. La concorrente è arrivata alla fine dello show con il pacco nero e il premio di 300mila euro. “Andiamo avanti e continuiamo”, ha detto più volte Marianna, sino alla scelta di accettare l’ultimissima offerta, quella da 75mila euro.

Le gemelle hanno deciso di seguire l’istinto e hanno avuto la meglio. Nel loro pacco, il 16, c’era infatti il pacco nero. Una volta aperto hanno scoperto che conteneva la cifra di 75mila euro, proprio quella accettata.

“Dai, fammi da valletta”, ha detto a Herbert Ballerina, per poi ironizzare con una battuta riferita – ovviamente – a Samira Lui, valletta di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. “Vedi, ognuno ha la valletta che si merita”, ha commentato. Mentre il comico ha scherzato dicendo: “Io sono la valletta di lacrime”.

Stefano De Martino, fra Affari Tuoi e i problemi sentimentali

Non bastava la corsa verso gli ascolti di Affari Tuoi a preoccupare Stefano De Martino, da alcune settimane il conduttore starebbe facendo i conti con una vita sentimentale tutt’altro che serena. Stefano infatti avrebbe detto addio a Caroline Tronelli, la 22enne napoletano con cui aveva trascorso un’estate d’amore in Sardegna, fra baci appassionati e promesse romantiche.

Nei giorni scorsi il presentatore è stato avvistato a cena con Emma Marrone e Gilda Ambrosio, ex, ma soprattutto amiche di De Martino. Assente alla serata Caroline che, a quanto pare, si sarebbe allontanata definitivamente dall’ex ballerino. Dietro l’addio ci sarebbero – secondo indiscrezioni – questioni legate al video intimo rubato e diffuso online che ritraeva i due innamorati, ma anche una gelosia, mai cancellata, nei confronti di Belen Rodriguez.

Proprio la showgirl argentina, ospite di Belve, ha parlato del suo rapporto con il conduttore. Il loro amore, nato ad Amici, è stato segnato da addii e ritorni di fiamma continui, sino alla scelta di separarsi definitivamente. “Ho alzato le mani su tutti i miei ex, Stefano è quello che ne ha prese di più – ha raccontato a Francesca Fagnani -. Se ho rancore nei suoi confronti? Diciamo che non ho più stima di lui, ma ho voltato pagina e aperto un nuovo capitolo. L’uomo che ho amato di più? Marco Borriello, tra i miei ex è quello che ho amato di più e che mi ha amata di più”.