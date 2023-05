Loredana Bertè rompe il silenzio dopo l’intervento: il tenero omaggio dei fan

Fonte: Getty Images Loredana Bertè, 10 look che hanno fatto la storia (e che hanno dato scandalo)

Loredana Bertè è tornata su Instagram dopo settimane di silenzio, in seguito all’intervento d’urgenza a cui si è dovuta sottoporre. Non sono stati svelati i reali problemi di salute che affliggono la cantante, ma – come c’era da aspettarsi – il messaggio condiviso dal suo staff ha destato la preoccupazione dei fan che tanto la amano e che la seguono assiduamente. Era stato precisato sin da subito che l’artista non fosse “in pericolo di vita”, seppur costretta a rimandare il tour estivo, ma alla fine il peggio sembra passato. Le parole di Loredana hanno riacceso la speranza e i fan, in segno di ammirazione e affetto, hanno voluto omaggiarla con un tenero video.

Loredana Bertè rompe il silenzio su Instagram

Nominare Loredana Bertè vuol dire evocare un pezzo di storia della musica italiana: una rocker dalla voce graffiante, una donna dalla sensibilità unica e un’artista capace di unire tante generazioni, apparentemente lontane tra loro ma con lei in grado di conciliarsi nel nome della canzone. Quella che ti entra nel cuore e nelle vene, in cui mette non solo il suo talento ma anche (se non soprattutto) la sua anima tormentata da un passato affatto facile.

Non è difficile, dunque, credere alla reale preoccupazione dei suoi tantissimi fan scatenatasi quando, lo scorso 18 aprile, il suo staff ha comunicato quanto di più inaspettato: l’artista ha dovuto sottoporsi a un intervento d’urgenza a causa di alcuni problemi di salute, non ben precisati, che l’avrebbero costretta addirittura a cancellare tutte le date del tour estivo. Una notizia piovuta come un macigno, ma che la stessa nota diffusa su Instagram aveva cercato di “ammorbidire”, rincuorando i lettori.

A distanza di circa tre settimane, finalmente Loredana Bertè è tornata attiva sui social, almeno per un istante. Per un’artista come lei, che ha un profondo rispetto delle tante persone che la seguono, era importante non solo rassicurare i fan ma anche prodigarsi personalmente, spendendo per loro qualche parola di affetto.

Come sta la Bertè dopo l’intervento d’urgenza

“Ciao ‘Fenz’, sono Loredana – inizia così il breve messaggio che la Bertè ha condiviso su Instagram -. L’intervento è andato bene e sono in convalescenza. Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente”. Parole rassicuranti, dunque, che cancellano le precedenti: il comunicato dello staff aveva parlato di un “dolore fisico troppo forte” e della possibilità di “rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista)”, in attesa di una prognosi definitiva.

Il peggio è passato, Loredana è pronta a tornare in scena più carica che mai – nel rispetto delle indicazioni mediche, ovviamente – e ha annunciato che il tour riprenderà ufficialmente, come da programmi precedenti: “Ci vedremo quest’estate con il Manifesto Summer Tour. Anche voi mi mancate tanto e mi manca tanto il palco. Non vedo l’ora di ritornarci”.

Il tenero omaggio dei fan

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan possono tirare un sospiro di sollievo. La Bertè è una forza della natura e lo dimostra da sempre, anche adesso che ha 72 anni. Non ha mai perso neanche per un momento la voglia di raccontare e raccontarsi, di far libero sfogo alla sua anima, ai suoi ricordi non sempre belli, alla vita che ha vissuto e continua a vivere a trecentosessanta gradi.

Chi la segue conosce bene la Loredana più intima e profonda, quella che ama il suo pubblico come se fosse la famiglia che avrebbe sempre voluto. Del resto, lei è Mamma Rock. Ed è per questo che, proprio i fan, hanno voluto omaggiarla con un videomessaggio in cui mettono faccia e cuore nell’esprimerle tutta la loro vicinanza.

“Ti mandiamo questo video per farti sentire il nostro affetto, per abbracciarti forte. (…) Siamo al tuo fianco, ti vogliamo tantissimo bene”, e ancora “Ci manchi tanto (…), ci manca la tua musica, la tua energia, la tua grinta”. Ma dice bene una delle fan che hanno partecipato al video: “Nessuno può mettere Loredana in un angolo”.