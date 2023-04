Loredana Bertè, operazione urgente per la regina del rock: tour 2023 cancellato

Fonte: Getty Images Loredana Bertè

Loredana Bertè deve sottoporsi ad un’operazione chirurgica urgente. Cancellato così, per problemi di salute, il tour teatrale “Manifesto” della regina del rock italiano negli stadi: “Il dolore è troppo forte”. È quanto annunciato dallo staff dell’artista sui suoi canali social e che ha subito messo in agitazione i numerosissimi fan della cantante. Le date previste dal cartellone erano nove a partire da mercoledì prossimo, da Roma, e l’ultima serata era prevista per il 29 maggio, a Parma. Niente paura però: nell’annuncio vengono specificate le condizioni di salute della Bertè.

Loredana Bertè: i problemi di salute della cantante

“È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni”. Queste le parole con le quali lo staff di Loredana Bertè ha annunciato il rinvio del tour 2023 nei teatri italiani. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per chi era pronto a cantare sulle note delle sue canzoni. Ma il post sui social che annuncia il ritiro dagli impegni in lungo e in largo per la penisola della cantante ha soprattutto preoccupato i fan: quali sono i motivi che la tengono lontana dal suo pubblico? “La prognosi definitiva sarà determinata nel post-operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista)”.

Non è chiaro, dunque, quale sia la problematica di salute che Loredana si trova ad affrontare in queste ore. Ma ci sono buone notizie: “L’artista – continua l’annuncio sui social dell’artista – non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi, ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti”. Non viene infatti esclusa la possibilità di un tour estivo: “Questa tranche di concerti sarà probabilmente rinviata al prossimo autunno/inverno o alla primavera del 2024”.

Non è la prima volta che Loredana Bertè è costretta ad annullare un impegno musicale per problemi di salute: a settembre dello scorso anno si era sfogata su Instagram perché non era riuscita a presenziare al concerto di Lanciano, che rientrava nel tour estivo 2022. Spiegando i motivi, aveva aggiornato tutti parlando degli ultimi due anni, estremamente difficili, in cui si è ritrovata ad affrontare un percorso irto di ostacoli. Dal 2020 ad oggi, la Bertè non ha mai fatto segreto delle difficoltà che ha dovuto affrontare.

Loredana Bertè: il tour 2023 cancellato

Veramente una brutta notizia quella che ha coinvolto Loredana Bertè e i suoi fan proprio alla vigilia della partenza del nuovo progetto: il “Manifesto Tour”. Loredana non smette mai di mettersi in gioco, grazie alla sua vitalità e del suo amore per la musica, ed è uscita recentemente con un nuovo album, “Manifesto”, che appunto dà anche il nome al nuovo tour. Ad affiancarla in questa nuova avventura, i musicisti di sempre oltre all’amica Aida Cooper.

La fine dell’annuncio della cancellazione del tour nei teatri rilascia alcune informazioni tecnici per quanti sono in possesso dei biglietti: “Quanto prima saranno annunciate le nuove date, i biglietti acquistati saranno validi per i prossimi concerti, ma chi vuole potrà chiederne il rimborso attraverso lo stesso circuito utilizzato per l’acquisto”. La nostra speranza, ovviamente, è che Loredana possa rimettersi il prima possibile, anche perché come confessato durante l’ultima edizione di The Voice Senior c’è un Sanremo 2024 da pianificare. Per conquistare quel podio fino ad oggi vergognosamente sempre sfuggitole.