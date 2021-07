Loredana Bertè, lo sfogo sulle sue condizioni di salute: “Non c’è nessuna emergenza”

editato in: da

Loredana Bertè è pronta a partire con il suo nuovo tour, Figlia di…, che la porterà a esibirsi in tante città del nostro paese con la sua musica. Nei giorni scorsi però la cantante aveva comunicato che avrebbe dovuto sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico “a causa del persistere di alcuni malesseri fisici”, come riportava il comunicato ufficiale diffuso sui suoi profili ufficiali.

Sebbene non si trattasse di un grave problema di salute, la Bertè ha dovuto comunque sottoporsi a un piccolo intervento che l’ha costretta a rimandare la prima data della sua tournée prevista per lo scorso 23 luglio. La cantante oggi è in convalescenza e ha voluto affidare ai social un lungo sfogo:

Capita sempre più spesso che piccole testate e/o blog riportino titoli sensazionalistici, ingigantendo la realtà, solo per fare qualche views in più. Ne sono recentemente rimasta vittima anche io con titoli come: “Ore di angoscia per Loredana Bertè” e “i suoi fan distrutti”, quando sulle mie pagine ufficiali era stato spiegato chiaramente che NON era niente di grave e che sarei “tornata in pista” prestissimo.

Loredana ha tenuto a precisare che, pur dovendo stare a riposo per qualche giorno, non vede l’ora di partire con le prime tappe del suo tour. Ha poi invitato tutti i suoi follower a non affidarsi totalmente a chi scrive titoli “acchiappaclick”, ma a dare credito sempre alle fonti ufficiali:

Io ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma piano piano mi sto riprendendo.

Il tour non è stato interrotto ma è stata spostata una data. Non c’è nessuna emergenza né angoscia.

Ancora una volta la cantante è stata sommersa dall’affetto dei suoi fan, che non vedono l’ora di ascoltarla dal vivo dopo un anno e mezzo di pandemia. La tournée di Loredana Bertè andrà avanti fino a settembre, toccando alcune delle città più importanti del paese.

In autunno invece si siederà nuovamente sulla poltrona rossa di The Voice Senior, che tornerà in onda venerdì 19 novembre 2021 su Rai 1. La cantante – a differenza di Al Bano e la figlia Jasmine – è stata confermata come coach insieme ai suoi compagni d’avventura Clementino e Gigi D’Alessio, ed è pronta ad affiancare Orietta Berti, new entry dello show musicale.