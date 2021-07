Loredana Bertè, stop forzato per un problema di salute: è costretta ad operarsi

editato in: da

Tutto è pronto per la partenza del nuovo tour di Loredana Bertè, che avrebbe dovuto esordire tra pochissimi giorni. Tuttavia, a causa di alcuni problemi di salute, la cantante è costretta ad uno stop: stando a quanto annunciato sui social, dovrà infatti sottoporsi ad un piccolo intervento.

La notizia è arrivata dai profili ufficiali della Bertè, con un breve comunicato firmato dal suo staff. “Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto” si legge nella nota. Nessuna informazione sul problema di salute che sta affliggendo la cantante: a quanto pare, ha preferito mantenere il riserbo sulle sue condizioni. Tuttavia, non si tratta di qualcosa di grave.

Per rassicurare i suoi tantissimi fan, lo staff ha infatti aggiunto: “State tranquilli, non è nulla di grave. Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario”. A giorni, la Bertè avrebbe dovuto iniziare la sua nuova serie di concerti in giro per l’Italia. La prima data, prevista per il 23 luglio 2021, l’avrebbe condotta a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Ma questa prima tappa cade proprio a ridosso dell’operazione a cui la cantante si dovrà sottoporre, quindi è stata ufficialmente rimandata.

Dalla comunicazione diffusa sui social, si apprende che i possessori del biglietto per assistere al concerto di Cervignano del Friuli potranno conservarlo per la nuova data, fissata al 13 agosto 2021. Chi sarà impossibilitato a partecipare all’evento potrà chiedere il rimborso tra il 19 e il 23 luglio.

Loredana Bertè darà dunque il via al suo tour Figlia di… soltanto con la seconda tappa, quella che il 30 luglio la porterà a Catania. Sempre che le sue condizioni di salute lo permettano, ovviamente. Sebbene l’intervento a cui si sottoporrà non sembri particolarmente impegnativo, si tratta pur sempre di un’operazione che la terrà a riposo per alcuni giorni. Non è quindi certo che, pur in assenza di complicazioni, la cantante riesca a riprendersi perfettamente entro la data del suo secondo concerto. Sicuramente, sarà ancora una volta il suo staff a tenere aggiornati i tantissimi fan.

Nel frattempo, in molti si sono stretti attorno alla Bertè in questo momento delicato, facendole sentire il loro supporto con messaggi d’affetto e auguri di rapida guarigione. Con la sua grinta, d’altronde, Loredana si rimetterà in pista al più presto, pronta a ruggire di nuovo sul palco.