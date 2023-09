Malore per Loredana Bertè: concerto annullato. Come sta

Fonte: Getty Images Loredana Bertè, 10 look che hanno fatto la storia (e che hanno dato scandalo)

Una leonessa. Un nome della musica italiana che stupisce sempre. Un nome che non ha mai cercato di piegarsi, che non ha mai ceduto al tempo, e che ha sempre messo la musica al primo posto. Tuttavia, a volte capita di avere bisogno di fermarsi, per poi ripartire. Il malore di Loredana Bertè l’ha “costretta” ad annullare l’ultima data del tour, a Catania, dove avrebbe dovuto esibirsi.

Loredana Bertè, il malore prima del concerto a Catania

Ormai è noto: Loredana Berté ha dovuto annullare l’ultima data del suo incredibile tour estivo. Avrebbe dovuto tenere l’ultimo concerto a Catania, nella Villa Bellini, ma l’artista ha spiegato di sentirsi senza forze e senza voce. Un post sui social per scusarsi con i fan, un messaggio lungo e sentito. Il suo tour – Manifesto Summer Tour – l’ha portata in giro per i palchi, fino a che, purtroppo, il corpo non ha richiesto un momento di stop, proprio in concomitanza con la data finale.

“Villa Bellini sarebbe stata la perfetta conclusione per questo tour. Purtroppo però stanotte ed oggi non sono stata affatto bene con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce”, ha scritto l’artista su Facebook, spiegando che avrebbe preferito avvisare prima i suoi fan affezionati, ma purtroppo non è stato possibile.

Come sta Loredana Bertè

Al momento naturalmente sta pensando a riprendersi. Il rammarico, però, rimane, soprattutto perché avrebbe voluto concludere il tour degnamente, senza doversi fermare. “Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo”. La Bertè ha concluso di avere dato il massimo che poteva – e non avevamo dubbi – dicendosi dispiaciuta per l’epilogo.

Ha poi voluto aggiornare nuovamente i fan con un video su TikTok. “Mi dispiace, ieri sono stata malissimo, con tutti gli altri problemi che ho, il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza. Stamattina speravo di stare meglio, invece mi sono svegliata con un dolore alla schiena da impazzire, fortissimo. Alla mia manager non sono piaciuti i miei sintomi, e mi ha sottoposta a un tampone. Purtroppo sono risultata positiva, mi viene da piangere”.

Il ricovero

Non è la prima volta, nel corso del 2023, in cui la cantante ha dovuto fare fronte ad alcuni problemi di salute. Il suo Manifesto Tour Teatrale 2023, infatti, ha subito alcuni ritardi in partenza: sarebbe dovuto partire il 7 aprile, poi il 19 aprile, e in seguito i tempi si sono allungati ancora, a causa di un intervento urgente a cui si è dovuta sottoporre dopo un controllo.

L’annuncio dello staff aveva destato grande preoccupazione. “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni”. Nel comunicato, però, lo staff aveva anche sottolineato che l’artista non era in pericolo di vita e che si sarebbe tenuto probabilmente un tour estivo. Così come poi è stato, riuscendo anche a dare il meglio di sé.

Anticonformista, ribelle, talentuosa, una donna che la grinta, a 72 anni, non l’ha proprio mai persa, nemmeno di fronte ai dolori e alle difficoltà della sua vita. Non ha mai ceduto, e soprattutto non ne ha mai avuta l’intenzione: la musica è la sua linfa vitale. Il suo filo conduttore per esprimere la grinta, il talento, la forza della natura che è sempre stata.