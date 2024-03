La manager e lo staff dell'artista hanno condiviso ulteriori informazioni in merito alle condizioni di salute di Loredana Bertè, ricoverata per problemi acuti all'intestino

Fonte: Getty Images Loredana Bertè sta ancora male

Loredana Bertè è stata ricoverata in ospedale due giorni fa, saltando così all’improvviso la data del tour prevista al Teatro Brancaccio di Roma. Lo staff aveva condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram spiegando al pubblico come recuperare il concerto e parlando di un generico “dolore addominale”, senza scendere troppo nei dettagli. Ciò ha inevitabilmente destato preoccupazione nei tantissimi fan che la seguono con affetto, scatenando anche dei rumors che la manager ha prontamente smentito a La Stampa. Con un nuovo post sono stati svelati i reali motivi del ricovero, spiegando che la cantante è stata costretta a cancellare un’altra data in attesa di ulteriori accertamenti.

Perché Loredana Bertè è stata ricoverata d’urgenza in ospedale

Quando lo staff ha condiviso il messaggio su Instagram la sera di lunedì 11 marzo, la notizia ha subito fatto il giro del Paese. Loredana Bertè si è trovata ancora una volta a fare i conti con un problema di salute che l’ha costretta ad annullare il concerto previsto al Teatro Brancaccio di Roma quella stessa sera, portata subito in ospedale e ricoverata per risolvere quello che inizialmente era stato definito genericamente “dolore addominale”.

Nelle ore successive è calato il silenzio, fatta eccezione per alcuni rumors sui presunti motivi che l’avrebbero costretta al ricovero. Nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo finalmente i fan hanno potuto avere qualche informazione in più in merito alle condizioni di salute dell’artista: “Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino, (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti. Per questo motivo abbiamo scelto di rinviare il concerto di Loredana Bertè al Teatro di Varese al giorno venerdì 10 maggio prossimo. Siamo sicuri che comprenderete la nostra decisione. Al momento resta confermato il concerto di Torino. Vi terremo aggiornati sulle altre date”.

Loredana Bertè ancora in ospedale per ulteriori accertamenti

Parole che fanno eco a quanto dichiarato dalla manager della Bertè, Francesca Losappio, che in mattinata aveva contattato La Stampa per smentire alcune affermazioni circolate in precedenza: “Loredana ha avuto e ha in corso un accertamento per un problema all’intestino dove l’anno scorso fu già operata due volte, e non allo stomaco come inizialmente alcune notizie da fonti ospedaliere hanno dichiarato. Non sappiamo peraltro come queste notizie siano trapelate e, che sia chiaro al momento in cui le sto parlando non c’è stata nessuna operazione allo stomaco ed evitato, come scritto, qualsiasi problema che avrebbe potuto intaccare il diaframma”.

Poi un rassicurazione per i fan, preoccupati per la possibilità che il problema di salute della rocker dai capelli turchini potesse in qualche modo mettere a repentaglio la sua voce: “Per la cantante non esiste e non c’è nessun problema che potrebbe inficiarne o attaccare la sua capacità tecnica vocale. In queste ore stiamo attendendo aggiornamenti dai medici dell’ospedale”.

Inevitabile, dunque, cancellare anche la data successiva del Manifesto Tour Teatrale 2024 che era prevista il prossimo venerdì. Resta al momento confermato il concerto di Torino in programma il 19 marzo, nella speranza che Loredana Bertè possa tornare in forma e completare un tour a cui tiene in modo particolare. Per sé e per il suo pubblico.