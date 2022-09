Loredana Bertè, il concerto annullato e lo sfogo su Instagram: “Percorso ad ostacoli”

Fonte: IPA Loredana Bertè, il concerto annullato e lo sfogo

L’ultima tappa del suo tour è stata annullata, e Loredana Bertè si è sfogata su Instagram, dove ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. L’artista non ha potuto presenziare al concerto di Lanciano, che rientrava nel tour estivo. Attraverso una storia su Instagram ha spiegato i motivi, dando un aggiornamento e parlando degli ultimi due anni, estremamente difficili, in cui si è ritrovata ad affrontare un percorso a ostacoli.

Loredana Bertè, lo sfogo su Instagram per il concerto annullato

“Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da 2 giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour. Purtroppo però la ripresa dei live è stata emozionante e bellissima, ma non priva di salite. Dal 2020 è stato tutto come un percorso ad ostacoli“, Loredana Bertè ha iniziato così il lungo sfogo su Instagram, dove ha menzionato le difficoltà degli ultimi due anni.

L’estate è stata emozionante per la Bertè, che ha vissuto momenti incredibili sul palco. Tanti gli appuntamenti musicali, tra cui la partecipazione al Tim Summer Hits. “Ieri subito dopo cena ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito, ma niente Covid (ho fatto 3 tamponi: tutti negativi). Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale“.

L’affetto dei fan

Non è mancato naturalmente il sostegno dei fan, pronti a supportare la loro beniamina. Amatissima per la sua spontaneità e genuinità, la Bertè è sempre stata felice di accontentarli: possiamo di certo ricordare l’episodio in cui una fan, dopo averla incontrata sul treno, non ha saputo trattenere le lacrime. E l’incredibile Loredana l’ha sostenuta, abbracciandola, in un video poi caricato sui social.

Su Instagram, il suo racconto l’ha messa a nudo: “Sono davvero spossata. Purtroppo niente concerto stasera: devo stare a riposo”. Infine, l’abbraccio virtuale ai suoi fan: “Ringrazio tutti i tantissimi fan che sono venuti ai miei concerti e anche chi stasera, purtroppo, non potranno vedermi. Ora devo pensare a come riuscire a rientrare a Milano. Con amore, Lola“.

Le difficoltà degli ultimi anni

Dal 2020 ad oggi, Loredana Bertè non ha mai nascosto le difficoltà che ha dovuto affrontare. La Pandemia ha svolto sicuramente un ruolo catartico per ciascuno di noi: tra solitudine e paura, il mondo dello spettacolo – e in particolare della musica – è stato piuttosto colpito. L’estate del 2022 ha assistito alla ripresa degli eventi all’aperto, oltre che al chiuso, con il pubblico a cantare, a far sentire la propria presenza.

Ma, durante l’estate scorsa, la Bertè ha vissuto uno stop forzato a causa di alcuni malesseri fisici, per cui poi ha dovuto sottoporsi a un intervento. A condividere il comunicato era stato lo staff dell’artista, che in seguito aveva dovuto rompere il silenzio. “Non è nulla di grave e tornerò in pista”, aveva raccontato, poiché era rimasta vittima di alcuni “titoli sensazionalistici”. Come per lo scorso anno, siamo certe che “Lola” tornerà a ruggire, quando sarà il momento di salire sul palco. Rimane solo l’amarezza di non aver potuto chiudere il tour come avrebbe voluto.