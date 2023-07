Julia Roberts, la rara (dolcissima) foto su Intagram per il suo anniversario

Fonte: IPA Julia Roberts ai Critics Choice Awards 2023, look definitivo per over 50 sul red carpet

Un’occasione speciale da celebrare in modo altrettanto speciale: Julia Roberts, che si è sempre distinta per un uso piuttosto parsimonioso dei suoi profili social, è tornata Instagram per celebrare il suo 21esimo anniversario di matrimonio. Messo da parte per un giorno il suo proverbiale riserbo, la diva ha voluto omaggiare il suo grande amore, il marito Danny Moder, pubblicando un romantico scatto accompagnato da una semplice, ma dolcissima dedica.

La dolce dedica di Julia Roberts

Sono trascorsi 21 anni da quando, il 4 luglio 2022, Julia Roberts proncunciò il fatidico ‘sì’ con il direttore della fotografia Danny Moder. Una data molto importante per l’attrice americana, che ha deciso di celebrare l’anniversario delle nozze condividendo uno scatto sul suo profilo Instagram. Lontana dal mondo patinato (e ritoccato) dei social, l’ex Pretty Woman ha scelto una vecchia foto, dalla qualità non perfetta, ma che mostra in modo inequivocabile il sentimento che la lega a suo marito.

I due si scambiano un bacio appassionato tenendosi stretti e socchiudendo gli occhi: un momento di grande intensità che, in uno slancio di romanticismo, la Roberts ha voluto condividere con i suoi fan. ‘21’ e ‘d’ora in poi’ recita la didascalia, riferendosi agli anni trascorsi dal fatidico sì e lasciando intendere che la coppia ha intenzione di trascorrerne ancora molti altri insieme.

La coppia d’oro di Hollywood

Nel patinato mondo di Hollywood, in cui molte coppie si separano anche a pochi mesi dalle nozze, la favola di Julia Roberts e Danny Moder è una vera rarità. I due si conobbero nel 2000 sul set di ‘The Mexican’: lei, era la star della pellicola insieme a Brad Pitt; lui, un semplice assistente operatore. Il colpo di fulmine fu quasi istantaneo, e due anni dopo i due si scambiarono i voti nuziali nel corso di una cerimonia segreta.

Talmente ferrea fu la volontà della Roberts di nascondere il suo giorno più bello ai paparazzi, che perfino agli ospiti fu nascosta la vera natura dell’evento: amici e parenti furono infatti ufficialmente invitati ad un party per celebrare il 4 luglio, giorno dell’Indipendenza Americana. L’escamotage pare aver funzionato, perché ancora oggi non si hanno foto della cerimonia.

Oggi la coppia, che continua a mantenere un profilo discreto e riservato, ha tre figli: i gemelli Phinneas e Hazel, di 18 anni, e Henry, di 16. Anche a loro, Julia Roberts ha dedicato in qualche occasione degli amabili post, sfogliando l’album dei ricordi e pubblicandone scatti di quando erano ancora solo dei bebé.

La rara dedica sui social

Julia Roberts ha aperto il suo profilo Instagram il 28 giugno 2018, e da allora continua ad usarlo con parsimonia. In particolare, la diva ha scelto di limitare i commenti ai suoi post alle sole persone seguite: una mossa resa doverosa in seguito alle brutte parole rivoltele dagli hater sotto uno scatto in cui appariva, splendida 50enne, totalmente al naturale. A differenza di altre celebri colleghe, l’interprete di ‘Pretty Woman’ alterna agli scatti da copertina foto ironiche in compagnia della nipote Emma o mentre sorseggia un caffè tra le mura domestiche: insomma, Julia Roberts rimane una paladina della normalità.

Chi è Danny Moder, il marito di Julia Roberts

Daniel Moder, marito di Julia Roberts da 21 anni, è un direttore della fotografia e cameraman statunitense. Classe 1969, Danny (come lo chiamano gli amici) è figlio di un famoso produttore e lavora da molti anni dietro la macchina da presa. Nel corso della sua carriera ha preso parte a pellicole come “Mr e Mrs Smith”, “Spider-Man 3” e “Mona Lisa Smile”. Nel 2014 ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards per la fotografia del film tv ‘Normal Heart’.

Danny Moder è stato sposato con la truccatrice Vera Steimberg dal 1997 al 2002: quando incontrò Julia Roberts sul set di “The Mexican” era ancora legato alla sua ex moglie, ma per amore dell’attrice decise di chiedere di il divorzio. Molti pensarono si trattasse di una sbandata, ma 23 anni dopo e con una bellissima famiglia insieme, Julia e Danny hanno definitivamente messo a tacere gli hater.