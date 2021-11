Julia Roberts, la rara (ma tenerissima) foto su Instagram con i figli

Julia Roberts, mamma dolcissima: per il compleanno dei suoi figli, i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, ha voluto fare un’eccezione al suo proverbiale riserbo e ha condiviso una splendida foto proveniente dall’album di famiglia. Ed è impossibile non emozionarsi davanti alla tenerezza di questo scatto, che immortala l’amore di una madre per i suoi bambini.

Julia Roberts, la foto con i figli

Sebbene non ami mettere i suoi figli al centro dell’attenzione mediatica, per una volta Julia Roberts ha fatto uno strappo alla regola. L’occasione? Il compleanno dei suoi gemelli, Hazel e Phinnaeus: lo scorso 28 novembre 2021 hanno festeggiato il loro 17esimo compleanno, e la loro mamma li ha celebrati su Instagram con una foto davvero meravigliosa. Si tratta di un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, un tuffo che ci riporta a tanti anni fa. L’immagine ritrae infatti l’attrice con un sorriso splendido sul volto e, tra le braccia, due neonati paffuti e graziosissimi.

All’epoca, i gemelli avevano solo pochi mesi di vita. Julia Roberts li ha voluti ricordare così, due fagottini teneri che nel frattempo sono cresciuti a dismisura e hanno iniziato a muovere i loro primi passi nel mondo, in piena autonomia. “17 dei più dolci anni di vita” – ha scritto la star hollywoodiana a didascalia della foto, un chiaro riferimento al compleanno dei suoi figli più grandi. Questo è un avvenimento davvero raro, visto che la Roberts non ama affatto esporre la sua famiglia alle luci dei riflettori. E forse anche per questo è preziosissimo.

Julia Roberts, una famiglia splendida

Cercando di proteggere i suoi cari da un’eccessiva esposizione mediatica, Julia Roberts non è solita condividere foto che ritraggano la sua famiglia. Da anni sposata con il cameraman Daniel Moder (accanto al quale presto festeggerà il loro 20esimo anniversario di matrimonio), ha tre figli meravigliosi. Nel 2004 sono infatti nati i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, mentre neanche tre anni dopo è arrivato il “piccolo” Harry. I suoi tre splendidi gioielli sono il suo orgoglio più grande, ed è impossibile non notare la loro somiglianza, soprattutto nel fulgido sorriso che concedono ai flash in quelle rare occasioni pubbliche.

Appena qualche mese fa, ad esempio, Hazel ha sfilato sul suo primo red carpet a Cannes, accanto a papà Daniel. Bellissima e molto emozionata, la ragazza ha conquistato tutti i presenti. Che voglia anche lei pensare ad un futuro nel mondo dello spettacolo? Finora, mamma Julia ha protetto lei e i suoi fratelli dalle luci della ribalta, addirittura evitando di enfatizzare il suo lavoro di attrice (in un’intervista ha addirittura rivelato che, fino a pochi anni fa, i ragazzini non sapevano cosa lei facesse per vivere). Ma ormai sono grandi e hanno tutti gli strumenti per imboccare la strada che preferiscono. Consapevoli di avere mamma e papà sempre al loro fianco.