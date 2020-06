Come questa poesia di Frida Kahlo. Tu meriti un amore così

editato in: da

Quante volte ci abbiamo provato a descrivere l’amore. Abbiamo preso in prestito le canzone più belle, le parole scritte da poeti e filosofi, abbiamo scelto icone e disegni che abbiamo tatuato sulla pelle per ricordarci, che il sentimento più importante che muove il mondo intero, è sempre con noi, anche quando lo perdiamo.

Abbiamo pianto lacrime di gioia e di tristezza davanti ai film più romantici, alcuni di questi senza il lieto fine, fingendo poi, con disinvoltura che in fondo, perdere l’amore non è poi così drammatico. Abbiamo mentito a noi stesse e agli altri, perché nonostante il cuore in frantumi, tutto quello che abbiamo provato non lo abbiamo mai dimenticato.

Ci è voluto un po’ affinché ci concedessimo una seconda possibilità, per imparare a lasciarci andare di nuovo, dopo quella tempesta terribile che ha spazzato via tutto quanto. Finché poi abbiamo compreso che tutto ciò che è stato ci ha portato fin qui, al momento in cui abbiamo imparato a esigere un amore forte, generoso, a volte anche folle, ma sempre rispettoso.

Un amore privo di bugie e di inganni, che sia in grado di spazzare via ogni paura e che porti ogni giorno nelle nostre vite la luce, la stessa che appare nei sogni più belli, quelli dai quali non vogliamo mai svegliarci. Quell’amore raccontato nelle parole di quella splendida poesia scritta da Frida Kahlo, e che vi dedichiamo oggi, affinché queste diventino un mantra, l’essenza pura e vera della vostra storia d’amore.