È la persona giusta per te? Scoprilo con il nostro test

Fonte: iStock Test: È la persona giusta?

Se provare a descrivere l’amore a parole sembra una missione impossibile, parlare della persona giusta lo è ancora di più. Perché spesso ci lasciamo guidare dal battito accelerato del cuore, credendo che quel ritmo sia l’unica unità di misura da prendere in considerazione.

Eppure le esperienze della vita ci hanno insegnato che lui sa essere un abile ingannatore. Soprattutto quando ci convince a restare in tutti quei luoghi che non ci appartengono più. Invece con la persona giusta è tutto diverso, perché è lei ad avere l’onere e l’onore di farci sentire sempre nel posto giusto, come a casa. O almeno è così che dovrebbe essere.

Se vi state chiedendo se quella al vostra fianco è davvero la persona giusta, provate a scoprirlo con il nostro test.

Esiste la persona giusta?

Non è un’anima gemella, e neanche una metà della mela perché no, non abbiamo bisogno di nessuna metà per sentirci complete. La persona giusta è quella che accetta chi siamo, nella nostra interezza. Non è qualcuno che si diverte a enfatizzare i nostri difetti solo per sentirsi una persona migliore, né tantomeno qualcuno che ci spinge a cambiare con i ricatti emotivi.

La persona giusta è quella che ci accetta per come siamo, per come abbiamo scelto di esserci. Che ci vuole così, spettinate, folli, malinconiche o entusiaste. Non è quella che ci bacchetta per i nostri errori ma, anzi, ci lascia sbagliare e cadere, salvo poi tenderci una mano per vederci rialzare.

Non tarpa mai il volo per paura, la persona giusta, anzi ci spinge a volare lontano verso i confini ancora inesplorati. Perché poi lo sa che prima o poi torneremo a volare insieme, alla stessa velocità.

La persona giusta è quella che cammina al nostro fianco, mai un passo avanti, mai un passo indietro. È quella che si ritaglia i suoi spazi, ma che riempie i suoi momenti di assenza con una continua presenza. È gentile, premurosa e attenta. E sa bene come prendere per poi restituire tutto, e anche un po’ di più.

Ecco, se la persona giusta esiste davvero, noi la immaginiamo proprio così. E se siete curiose di sapere se il partner con il quale condividete la vita è quello giusto, allora, non vi resta che scoprirlo con il nostro test.