Foto, video, screenshot accumulati negli anni: la memoria dello smartphone finisce prima di quanto si pensi. La soluzione non è solo il cloud, è una chiavetta da pochi euro che funziona anche senza Wi-Fi.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Canva La notifica che nessuno vuole vedere nel momento peggiore: memoria piena, foto impossibile. Esiste però una soluzione semplice e senza abbonamenti.

Stai per filmare qualcosa o scattare una foto ricordo e lo smartphone ti blocca con la notifica che tutte temono: memoria piena. Scorri la galleria cercando cosa cancellare, ma non vuoi perdere niente e finisci per non cancellare nulla. Il cloud sarebbe la soluzione ovvia, ma tra abbonamenti, velocità di upload lenta e la sensazione vaga di non sapere dove finiscono davvero le tue foto, non è sempre la risposta giusta.

Esiste un’alternativa più semplice, fisica e definitiva: una chiavetta, un piccolo dispositivo con due connettori che si collega direttamente allo smartphone e permette di spostare foto e video in pochi minuti, senza Wi-Fi, senza abbonamenti e senza passare da nessun server esterno.

Si chiama Dual Drive o chiavetta OTG (On-The-Go) e funziona esattamente come una chiavetta USB normale, con la differenza che ha anche il connettore giusto per il tuo telefono. Una volta svuotata la memoria, la colleghi al computer e i file sono al sicuro. Fine del problema.

Come funziona: più semplice di quanto sembri

La tecnologia OTG permette allo smartphone di riconoscere la chiavetta come un’unità esterna, esattamente come farebbe un computer.

Colleghi la chiavetta alla porta di ricarica, apri la gestione file, selezioni le foto o i video che vuoi spostare e clicchi su “Sposta” o “Copia”. In pochi minuti la memoria si libera, i file sono sulla chiavetta e da lì puoi portarli sul computer quando vuoi.

Un consiglio pratico da tenere sempre a mente: preferisci sempre “Copia” a “Sposta”. Prima trasferisci i file, verifica che si aprano correttamente sulla chiavetta e solo dopo elimina gli originali dallo smartphone. Se il trasferimento si interrompe mentre stai spostando, rischi di perdere file che non esistono più sul telefono e non sono ancora integri sulla chiavetta.

La velocità di trasferimento dipende dallo standard USB della chiavetta: le versioni USB 3.1 o 3.2 sono molto più rapide, specialmente con video in alta risoluzione. Le versioni USB 2.0 sono economiche ma lente, da evitare se hai molti video da spostare.

Per iPhone con connettore Lightning: serve la chiavetta giusta

Se hai un iPhone 14 o precedente, il connettore di ricarica è Lightning e non tutte le chiavette sono compatibili.

La soluzione più affidabile in questa categoria è un dispositivo come SanDisk iXpand Go, disponibile in diversi tagli di memoria con connettore Lightning da un lato e USB-A dal lato computer. Funziona tramite l’app iXpand, che gestisce il trasferimento e permette anche backup automatici della galleria ogni volta che la colleghi.

Sandisk

Compatta e pratica per l’uso quotidiano, ha un design che sporge pochissimo dal telefono e una resistenza sufficiente per portarla sempre con te in borsa.

La versione iXpand Luxe aggiunge il connettore USB-C, rendendola compatibile anche con Mac e computer più recenti senza adattatori.

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Per Android e iPhone 15/16: USB-C, la più versatile

Se hai un Android recente o un iPhone 15 o 16, hai già il connettore USB-C e la scelta si allarga notevolmente.

Le chiavette Dual Drive USB-C hanno il connettore USB-C da un lato per il telefono e USB-A dall’altro per il computer e funzionano senza app aggiuntive: colleghi la chiavetta, il telefono la riconosce subito e puoi gestire i file direttamente dal gestore file di sistema.

La Lexar Dual Drive Gen 1 Type-C è una delle più apprezzate di questa categoria: velocità USB 3.2, corpo in metallo compatto, disponibile fino a 256 GB e compatibile con qualsiasi dispositivo con porta USB-C.

Lexar

Per chi ha iPhone 16 o 15 vale la pena sapere che questa è la prima generazione Apple che gestisce le chiavette esterne in modo più diretto rispetto ai modelli Lightning precedenti, anche se alcune limitazioni di iOS rimangono.

Lexar Flash Drive USB Lexar Flash Drive USB con alloggiamento in metallo, connettore girevole, design robusto e portabile per archiviazione dati

Mini hard disk portatili: quando i file sono tanti

Per chi ha davvero molta memoria da gestire, tra anni di video in 4K, archivi fotografici e materiale da lavoro, le chiavette standard potrebbero non bastare e in quel caso i mini hard disk portatili USB-C sono il passo successivo.

Hanno dimensioni davvero ridotte, capacità che arrivano facilmente a 4TB e velocità di trasferimento molto superiori rispetto alle chiavette tradizionali. Il Lexal ES5 SDD Portatile è un esempio affidabile: si attacca direttamente al dorso dello smartphone, è resistente agli urti, all’acqua e alla polvere e pensato per chi li porta sempre con sé.

Lexar

Il costo è sicuramente più alto rispetto a una chiavetta (si parte di solito dai 100 euro in su) ma per chi accumula video lunghi o gestisce contenuti in modo sistematico, è un investimento che si ammortizza rapidamente rispetto a un abbonamento cloud annuale.

Funzionano esattamente come le chiavette: connettore USB-C, nessuna app necessaria, trasferimento immediato.

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