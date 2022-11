Chris Hemsworth, tragica scoperta sull’Alzheimer: “Prenderò una pausa per stare con la famiglia”

Tutti lo conosciamo per essere da anni il bellissimo interprete di Thor, il Dio del tuono, supereroe protagonista di tantissimi cinecomic basati sui fumetti della Marvel, ma Chris Hemsworth ha dimostrato che, al di là della finzione cinematografica, è un essere umano che ha le proprie fragilità e paure. Esattamente come noi.

In questi giorni su Disney + è approdata una serie tv documentaristica, dal titolo Limitless (senza limiti), che vede come star d’eccezione proprio Hemsworth il quale si è messo in prima persona in gioco e ha deciso – come prevede lo show – di superare i propri limiti fisici al fine di scoprire quali sono i segreti della longevità.

Purtroppo, proprio nel girare questa docu-serie, l’attore ha fatto una tragica scoperta che l’ha portato alla conseguente decisione di mettere per qualche tempo in pausa gli impegni lavorativi e dedicarsi agli affetti più stretti.

Chris Hemsworth ha deciso di prendere una pausa dalla recitazione: i motivi

Durante le riprese di uno degli episodi di Limitless, serie targata Disney + e realizzata in collaborazione con National Geographic, Chris Hemsworth ha rivelato di aver scoperto, tramite una mappatura genetica ad hoc, di essere geneticamente predisposto a sviluppare il morbo di Alzheimer.

“Non è un gene predeterministico, ma è una forte indicazione” ha affermato l’attore “dieci anni fa, penso che fosse considerato più determinante.”

Ma quindi cosa sta succedendo a Chris? Essenzialmente, il corredo genetico di Hemsworth include due copie del gene APOE4, una da sua madre e un’altra da suo padre, e, secondo quanto riferito dagli scienziati, questa combinazione porta ad un aumento del rischio di Alzheimer. Ciò non vuol dire che da qui a qualche anno il Thor del grande schermo svilupperà certamente la malattia ma che ci sono delle probabilità che ciò avvenga. Una situazione che può sembrare affine a quella di Angelina Jolie, che aveva raccontato di alcune predisposizioni genetiche riscontrate tramite mappatura del DNA e a seguito delle quali era ricorsa alla mastectomia.

Fonte: IPA

Chris Hemsworth: “Il mio non è un addio”

Nonostante la personale e comprensibile decisione di prendere una pausa, il bellissimo attore di origini australiane ha subito voluto rassicurare i fan: “Non sto dando le dimissioni ma” ha aggiunto “quello che è successo ha davvero innescato qualcosa in me e ora come ora sento il bisogno di fermarmi, di tornare a casa a casa e avere un bel po’ di tempo libero per stare con i bambini e con mia moglie. Di non prendere altri impegni contrattuali dopo che ho portato a termine quelli che avevo”.

Hemsworth, infatti, ha a casa che lo aspetta una stupenda famiglia. Il “Dio del tuono” è felicemente sposato da ormai 12 anni con l’attrice Elsa Pataky. La coppia ha avuto tre figli: India Rose, di 11 anni, e i gemelli Tristan e Sasha di 8 anni.

I produttori di Limitless, dopo la scoperta inaspettata della predisposizione al morbo di Alzheimer della star avevano deciso cancellare la parte della docu-serie in cui se ne parla ma è stato lo stesso attore a non volerlo fare.

“Quello che mi è successo può diventare uno stimolo per le persone a prendersi più cura di se stesse e anche a insegnare loro che ci sono test che si possono fare per conoscere in anticipo a cosa ci potrebbe accadere in un futuro, così da non essere colti impreparati e poter agire di conseguenza” ha detto Hemsworth.